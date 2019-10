Levensloop zoekt 9.120 deelnemers voor nieuw record Kristof Pieters

17 oktober 2019

17u48 1 Beveren Levensloop Beveren, de marathon ten voordele van de Stichting tegen Kanker, is dit weekend aan zijn vijfde editie toe. Voor dit jubileum wil de organisatie 9.120 deelnemers op de been brengen. Dit is het postnummer van de gemeente. Eén record is al binnen: er zullen maar liefst 347 ‘vechters’ aanwezig zijn.

De opbouw van het Levensloopdorp op de atletiekpiste is volop aan de gang. De vele tentjes van verenigingen, scholen en bedrijven worden dit jaar aangekleed in het thema ‘far west’. Bij het GTI hebben ze extra hun best gedaan. De leerlingen houtbewerking trokken er een heus saloon op. “Het is al de vijfde keer dat we deelnemen aan Levensloop”, vertellen leerkrachten Dries De Meulenaer en Jan Reyns. “Onze leerlingen hebben vooraf balpennen en hotdogs verkocht. We mogen dit jaar maar liefst 20.000 euro overschrijven op de rekening van Levensloop. De voorbije vijf jaar hebben we in totaal zelfs al 80.000 euro ingezameld.” Ook bij de opbouw steken de leerlingen de handen uit de mouwen. Onder meer de elektriciteitsleidingen worden door de scholieren vakkundig geplaatst. Ook aan de marathon zelf nemen ze massaal deel. Het GTI hoopt zo’n 400 tot 500 deelnemers te mobiliseren.

Dat klinkt alvast als muziek in de oren bij voorzitter Kurt Van Moeseke. Voor dit jubileum hoopt hij namelijk 9.120 mensen op de been te brengen, naar analogie met de postcode van Beveren. “We zitten nu in de helft, namelijk zo’n 4.500. Het zal een moeilijke opdracht worden. Ook andere Levenslopen hebben getracht hun postcode aan deelnemers te mobiliseren en geen enkele is tot nog toe daarin geslaagd. Ik blijf er echter in geloven.”

Al één record binnen

Eén record is wel al binnen. Er zullen dit jaar minstens 347 ‘vechters’ aanwezig zijn. Dit zijn mensen die tegen kanker strijden of de ziekte overwonnen hebben. Nooit eerder heeft een Levensloop zoveel patiënten kunnen overtuigen om aanwezig te zijn. “Dit aantal geeft natuurlijk een dubbel gevoel”, legt Kurt uit. “Het is natuurlijk jammer dat er zoveel mensen lijden aan deze verschrikkelijke ziekte, maar tegelijk is het belangrijk dat ze met hun verhaal naar buiten komen. Het thema van Levensloop is dit jaar ‘Praten over kanker’. We gaan trouwens ook twee grote Levensloop-walls plaatsen waarop mensen getuigenissen kunnen hangen.”

Het concept van het evenement blijft hetzelfde. 24 uur lang zullen deelnemers rondjes lopen op de atletiekpiste. Wie niet meeloopt, kan terecht in één van de vele tentjes. De animatie tijdens de Levensloop wordt ook bijgestuurd. In plaats van groepen op een groot podium te plaatsen, zal er meer sfeer en muziek worden gebracht in en rond de tentjes van de deelnemende teams. Verder zal er ook ‘cashless’ betaald kunnen worden via een armband en verdwijnen de jetons.

Levensloop start op zaterdag 19 oktober om 15 uur met een grote openingsceremonie. Het slotfeest start zondag om 14.15 uur. Inschrijven kan nog steeds via https://www.levensloop.be/relays/beveren-2019.