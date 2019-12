Levensloop warmt zich op voor zesde editie (en die zal uur langer duren) Kristof Pieters

18 december 2019

17u15 0 Beveren Levensloop Beveren heeft de slotbalans opgemaakt van de voorbije editie. Er werd een recordbedrag van 361.250 euro ingezameld. Voorzitter Kurt Van Moeseke geeft nu de fakkel door aan Danny Noppe. “We denken elk jaar dat we stilaan ons plafond hebben bereikt, maar zolang het enthousiasme zo groot blijft, doen we verder.” En voor de zesde editie mag men de kuiten extra insmeren want door de omschakeling naar het winteruur zal de marathon geen 24 maar 25 uur duren.

De afgelopen vijf jaar sneuvelden al heel wat records. Na vier edities werd reeds de symbolische kaap van één miljoen euro overschreden. Geen enkele Levensloop in ons land is daar op zo’n korte tijdspanne in geslaagd. Dit jaar werd geprobeerd maar 9120 deelnemers op de been te brengen naar analogie met de postcode maar dat bleek iets te hoog gegrepen. Wel werd een ander record binnengehaald. In totaal werd namelijk 361.250 euro ingezameld, het hoogst opgehaalde bedrag ooit door een Levensloop in België. Hiervoor zorgden maar liefst 7594 deelnemers van 83 verschillende ploegen. Er waren ook 374 ‘vechters’ op de afspraak, eveneens een recordaantal.

Pijnpompen

Kurt Van Moeseke mag als aftredend voorzitter dan ook bijzonder trots terugblikken op het afgelegde parcours. Het geld gaat zoals elk jaar naar de Stichting tegen Kanker. Sinds twee jaar gaat 15% van het bedrag echter ook naar lokale projecten. Dit jaar werden projecten geselecteerd van het Wit-Gele Kruis en AZ Nikolaas. Het Wit-Gele Kruis zal het geld investeren in pijnpompen en bij AZ Sint-Nikolaas investeert men in extra beweging tijdens de revalidatie van patiënten.

Danny Noppe (58) neemt de fakkel als voorzitter over. “Het zal moeilijk worden om het succes van vorig jaar te verbeteren of zelfs te evenaren”, beseft hij. “Anderzijds denken we elk jaar dat we stilaan het plafond hebben bereikt. Onze ambitie is nu vooral aan de top te blijven. We zijn de grootste Levensloop in het land en op dat niveau blijven meedraaien, is al een ferme prestatie op zich. Bovendien heeft het terrein ook zijn beperkingen. Nog verder groeien zal moeilijk worden aangezien de organisatie het nog moet kunnen dragen.”

Het klappen van de zweep

De kersverse voorzitter zal binnenkort starten met de voorbereidingen voor de zesde editie. “Ik draai al vier edities mee als logistiek verantwoordelijke en ken dus wel het klappen van de zweep”, lacht hij. “Aan het concept gaan we niet teveel sleutelen. Gezien het succes zit er duidelijk nog geen sleet op de formule en zien we ook geen noodzaak om het plots over een andere boeg te gooien.”

Kleine verbeteringen

Wel zal de organisatie een aantal kleine verbeteringen doorvoeren. “Het cashless betaalsysteem werd goed onthaald maar kende wat kinderziekten bij de start. De firma had de schaal van ons evenement wat onderschat en enkele automaten werkten niet bij de start.”

Voor de editie 2020 laat Danny Noppe nog niet te veel in zijn kaarten kijken. “Maar ik kan wel al verklappen dat die een uurtje langer zal duren. In het weekend van 24 en 25 oktober 2020 zal namelijk op het winteruur worden overgeschakeld. Dat betekent dat de deelnemers een uurtje langer zullen mogen lopen en wandelen. We broeden wel al op enkele ideeën om dit extra uur wat in de verf te zetten. Dit jaar kende ook de spinningmarathon veel succes. Ook dat luik zullen we zeker nog uitbreiden.”