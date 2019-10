Levensloop van start met recordaantal deelnemers Kristof Pieters

19 oktober 2019

18u13 0 Beveren Op de atletiekpiste is zaterdagmiddag het startschot gegeven van Levensloop Beveren, de marathon ten voordele van de Stichting tegen Kanker. Op de formule zit duidelijk nog geen sleet want bij de start werden er al meteen enkele records neergezet. Er zijn namelijk 6.703 deelnemers ingeschreven en nooit eerder waren er zoveel ‘vechters’ aanwezig, namelijk 359.

Levensloop is dit jaar aan zijn vijfde editie toe en voor dit jubileum hebben vele vrijwilligers nog een tandje bijgestoken. In de gloednieuwe atletiekhal werden 359 ‘vechters’, mensen die vechten tegen kanker of de ziekte overwonnen hebben, ontvangen en als VIP’s in de watten gelegd. Nooit eerder waren zoveel patiënten aanwezig op het evenement. Het thema is dit jaar ‘praten over kanker’. Centraal in de vechterszaal stond ook een grote foto van Jan Blommaert, de bezieler achter het ‘vechter’-bier die in april na zes jaar de oneerlijke strijd tegen kanker verloor. Hij was erg actief als vrijwilliger bij Levensloop.

Voor dit jubileum hoopt Levensloop 9120 mensen op de been te brengen naar analogie met de postcode van Beveren. Of dit aantal gehaald zal worden, is afwachten tot zondagmiddag. Bij de openingsceremonie zaterdagmiddag mocht voorzitter Kurt Van Moeseke wel al trots aankondigen dat er nu reeds 6.741 deelnemers zijn ingeschreven en dat is alleszins een nieuw record. 83 teams hebben in totaal ook al 227.000 euro ingezameld.

Nog tot zondagmiddag is iedereen welkom om zich nog aan te sluiten bij de marathon. Gewoon een bezoekje brengen kan uiteraard ook. Er is een heel Levensloop-dorp opgebouwd en tal van verenigingen, bedrijven en scholen hebben tentjes gezet waar men terecht kan voor een hapje of drankje.

Vanavond is er om 20.30 uur nog een kaarsenceremonie, een indrukwekkend sleutelmoment waarbij mensen worden herdacht die overleden zijn aan de gevolgen van kanker. Het is ook een ondersteuning van zij die momenteel tegen de ziekte vechten. Iedereen kan een kaars met papieren kaarsenzakje reserveren waarop je een naam, een wens, een boodschap kan schrijven of een tekening kan maken.

Zondagmiddag is er de slotceremonie. Die start om 14.15 uur. Iedereen loopt samen de laatste ereronde. Tijdens dit moment wordt ook de eindopbrengst bekend gemaakt. Het geld dat is ingezameld met Levensloop gaat integraal naar de werken van Stichting tegen Kanker.