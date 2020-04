Levensloop Beveren wordt dan toch afgelast Kristof Pieters

21 april 2020

17u59 0 Beveren De Stichting Tegen Kanker had de Levenslopen van het voorjaar al geannuleerd en heeft nu aangekondigd dat ook de edities van het najaar verplaatst zullen worden naar 2021. Dus ook in Beveren zal er dit jaar geen 24-uur marathon worden gelopen voor Levensloop.

In Beveren had men stiekem nog gehoopt dat het evenement in oktober alsnog kon plaatsvinden. Recent werden Nicole & Hugo nog voorgesteld als meter en peter van deze editie. “Het is zeker geen fijn nieuws en misschien zelfs een teleurstelling voor velen, maar we begrijpen de keuze”, zegt voorzitter Danny Noppe. “Zowel voor de Stichting als voor Levensloop Beveren is de zorg voor gezondheid, welzijn en de veiligheid van iedereen een topprioriteit. Samen zijn we veel sterker dan deze tegenslag en uiteraard zijn we ook hoopvol, want uitstel is geen afstel. Daarom kijken wij nu al uit naar 2021 om er weer een onvergetelijke editie van te kunnen maken.”

Levensloop Beveren telde vorig jaar maar liefst 7.600 deelnemers. Er werd 363.668,00 euro ingezameld voor de strijd tegen kanker.