Lege glasbakken kapot na lediging: Ibogem onderzoekt klachten Kristof Pieters

02 september 2020

19u38 2 Beveren Afvalintercommunale Ibogem gaat onderzoeken of lege glasbakken door de ophalers soms iets te hevig terug op de oprit worden gegooid na het ledigen.

Gemeenteraadslid André Buyl (Vlaams Belang) getuigde op de laatste zitting van de raad dat er steeds meer klachten komen van inwoners bij wie de glasbak gescheurd is bij de lediging. “Van de laatste glasophaling was ik zelf getuige en ik zag hoe ze de lege bakken van ver teruggooien na het ledigen”, zegt Buyl. “Ik begrijp dat de ophalers vaak onder tijdsdruk staan maar als ze met de bakken gooien, is het logisch dat er af en toe bakken kapot gaan.”

Ibogem-voorzitter Jens De Wael (N-VA) is niet op de hoogte van de klachten maar belooft het te onderzoeken.