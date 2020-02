Leerstoel binnenvaart opgericht als eerbetoon aan overleden Dennie Lockefeer: “Zijn gedachtengoed leeft nu verder” Kristof Pieters

03 februari 2020

13u47 0 Beveren De Universiteit Antwerpen heeft samen met een dertigtal bedrijven een leerstoel opgericht voor onderzoek naar een meer efficiënte en duurzame binnenvaart opgericht. De leerstoel Dennie Lockefeer is een eerbetoon aan de 42-jarige CCO bij Van Moer Logistics, die begin vorig jaar overleed na een aanrijding met een trein. “Het verlies blijft even groot maar we zijn blij dat zijn gedachtengoed via deze weg wordt verder gezet”, zegt vader Louis Lockefeer.

Er is een binnenschip en zelfs een heuse containerterminal naar hem vernoemd en nu krijgt hij postuum dus ook een eigen leerstoel aan de universiteit van Antwerpen. Het mag duidelijk zijn dat Dennie Lockefeer bijzonder geliefd was in de havengemeenschap. Begin vorig jaar overleed hij aan de gevolgen van een zwaar verkeersongeval in de Waaslandhaven. Lockefeer reed met zijn auto op een traag rijdende goederentrein die een bedrijfsterminal aan het Vrasenedok verliet.

Dennie Lockefeer komt uit een oud geslacht van schippers en groeide op in Doel. Zijn vader Louis had in de kleine getijdehaven een opslagkade in concessie en bouwde er een goed draaiend overslagbedrijf op in grind en zand. “Het water was ook de rode draad in het leven van Dennie”, vertelt hij. “Hij studeerde af als kapitein ter lange omvaart op 24-jarige leeftijd maar omwille van de liefde koos hij vrij snel voor een carrière aan de wal. Hij kon aan de slag bij DP World en werkte er zich snel in de kijker. Hij werd uit 1.100 kandidaten gekozen voor een masteropleiding voor topmanager bij dit internationale bedrijf. Hij moest enkel nog zijn scriptie schrijven. ‘Dat doek ik nog wel eens op een vrij moment’ klonk het altijd lachend maar het is er nooit meer van gekomen.”

Hoewel bij DP World de weg open lag voor een topfunctie op wereldniveau koos hij andermaal voor zijn gezin en een job in de streek. Hij ging aan de slag bij Van Moer Group en woonde met zijn vrouw en drie kinderen net over de grens in Nieuw-Namen. Bij Van Moer maakte Dennie Lockefeer deel uit van de directie en hield hij zich bezig met de uitbouw van de binnenvaarttak van het bedrijf.

Na zijn uitvaart opperde professor Crista Sijs het idee om een leerstoel op te richten in zijn naam. Dennie Lockefeer was een visionair op vlak van vervoer over water, hij werkte geregeld samen met de Universiteit Antwerpen en werd vaak geconsulteerd door academici om zijn kennis te delen. Jo Van Moer sprong meteen mee op de kar. “Zijn unieke kijk op de binnenvaart heeft veel teweeggebracht”, legt hij uit. “Dennie was iemand die zijn uitgebreide kennis voortdurend deelde met de sector, maar vooral ook belang hechtte aan het passioneren van de volgende generatie. Een leerstoel in zijn naam is dan ook een mooi eerbetoon.”

Dat vindt ook de familie van de verongelukte haventopman. “Het blijft enorm pijnlijk voor ons dat Dennie er niet meer is maar we zijn blij dat zijn gedachtengoed nu toch wordt verder gezet”, zegt vader Louis. “Zijn naam leeft verder. Hij heeft weliswaar veel te kort maar zeker niet voor niets geleefd. Dennie had bijzonder veel ideeën over de verdere ontwikkeling van de binnenvaart, niet in het minst als bijdrage tot het oplossen van de mobiliteitsknoop in onze regio. Zijn werk wordt nu dus verder gezet.”

De financiering van de leerstoel Dennie Lockefeer gebeurt via crowdfunding. Een dertigtal bedrijven delen het budget van 70.000 euro per jaar. Ruben Van Deuren werd uitgekozen om de leerstoel te bekleden. Hij zal de komende drie jaar onderzoek doen naar een duurzame toekomst voor de binnenvaart.