Leerlingen Wonderwijs leggen eerste steen van nieuwbouw Kristof Pieters

06 oktober 2020

16u16 0 Haasdonk De leerlingen de vrije basisschool Wonderwijs hebben al iets om naar uit te kijken tegen volgend schooljaar. Dan zullen ze namelijk een nieuwe refter in gebruik kunnen nemen. Dinsdag mochten de vierdejaars alvast mee de eerste steen leggen.

De nieuwbouw maakt deel uit van een groter masterplan voor de uitbreiding en renovatie van de basisschool. De kleuterklassen en toiletten werden eerst aangepakt en in juli ging een deel van de gebouwen tegen de vlakte om plaats te maken voor een fraaie nieuwbouw. De leerlingen van het vierde jaar mochten dinsdag mee de handen uit de mouwen steken voor de officiële eerste steen.

De bouwheer is de vzw Onderwijspatrimonium van het dekenaat Beveren. De nieuwe gebouwen zullen vervolgens verhuurd worden aan de Scholengemeenschap Kei Beveren waartoe Wonderwijs behoort. Het totaalbedrag van dit bouwproject bedraagt 1,35 miljoen euro.

Directeur Bert De Jonghe kijkt al uit naar het eindresultaat. “Het gaat eigenlijk om twee gebouwen met daartussen een doorsteek naar de speeltuin”, legt hij uit. “Om plaats te maken moest het vroeger directielokaal worden gesloopt. Er komt nu een nieuwe refter met keuken die we ook als polyzaal kunnen gebruiken. Daarnaast komt dan het nieuwe directiebureel, het secretariaat en de leraarskamer. In het andere gebouw is een beweegruimte voor kleuters en we voorzien ook nog een leeshuisje.”

Als alles volgens plan verloopt, zouden de werken eind april klaar moeten zijn. “Aansluitend wordt een deel van de oude gebouwen gesloopt om een nieuwe hoofdtoegang van het schooldomein te creëren. De ingang komt dan aan de kant van de parking van de Poerdam. In latere fasen volgen ook nog de vernieuwing van de verwarming, de renovatie van de turnzaal en worden ook de klassen van de lagere school nog opgefrist.”