Leerlingen KA Beveren stippelen nieuwe erfgoedwandeling uit Kristof Pieters

29 mei 2019

18u09 4 Beveren De leerlingen van het zesde middelbaar ASO van het Koninklijk Atheneum Beveren (GO!) werkten dit schooljaar aan een erfgoedproject binnen het vak cultuurwetenschappen. Op basis van hun bevindingen stippelden de scholieren een eigen erfgoedwandeling uit in het centrum van Beveren.

Onder begeleiding van vakleerkracht Inge Misschaert gingen de leerlingen op zoek naar historische informatie over monumenten in de openbare ruimte in Beveren. “Ik geef geschiedenis en wou de leerlingen eens in contact brengen met verhalen en objecten uit het verleden”, legt ze uit. “Er staat heel wat erfgoed in het straatbeeld maar bijna niemand weet nog waarom het er staat of wat de betekenis is.”

Met een startmoment in Erfgoedhuis Hof ter Welle maakten de leerlingen kennis met het erfgoed en de erfgoedwerking van Beveren. Daarna volgde er een bezoek aan het gemeentearchief waar de jongeren als volleerde onderzoekers op zoek gingen naar archieven en documentatie over de hun toegewezen monumenten. Ten slotte werd de wandelroute uitgeprobeerd in combinatie met een workshop ‘fotograferen van monumenten met de smartphone’.

Het eindresultaat werd gebundeld in een nieuwe wandelbrochure die nu is uitgegeven door de gemeente Beveren. De centrumwandeling passeert langs een aantal bekende erfgoedsites zoals Hof ter Welle, kasteel Bosdam, Huize Piers, het pilorijn, de dorpspomp, Huize Lombaert, het standbeeld van Eximius van de Velde, kasteel Cortewalle, het station en het monument voor de gesneuvelden van WOI en WOII. Bij elke locatie wordt een korte uitleg gegeven.

De wandelbrochure is gratis verkrijgbaar in het toeristisch Infokantoor, het Erfgoedhuis Hof ter Welle en in CC Ter Vesten.