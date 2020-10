Leerlingen GTI te laat op school door vertraging bus, ook nog capaciteitsproblemen op andere buslijnen Kristof Pieters

09 oktober 2020

17u28 0 Regio De Lijn legt sinds begin deze maand extra bussen in voor de schoolgaande jeugd in het noorden van de regio. Vlaams Parlementslid Koen Daniëls (N-VA) maakte een voorlopige balans op en dringt bij minister Lydia Peeters aan om een aantal bijsturingen te doen.

Zo komt bus 21 uit De Klinge, die verder rijdt als lijn 85 naar Beveren, pas na 8 uur aan op de Markt van Beveren. “Daardoor zijn de leerlingen van het GTI regelmatig te laat omdat de school al start om 8.15 uur”, legt Daniëls uit. “De gewijzigde regeling van de verkeerslichten in Vrasene speelt allicht een rol, maar beter zou zijn de bus iets vroeger te laten vertrekken.”

Daniëls kreeg ook signalen van andere overbezette (school)buslijnen zoals lijn 83 vanuit Kieldrecht en lijn 42/43 vanuit Stekene richting Sint-Niklaas. “Ook over de lijn 82 door Haasdonk komen er meldingen binnen van capaciteitsproblemen”, zegt het parlementslid. Hij vroeg de minister eveneens om de middelen voor die extra bussen, die momenteel beschikbaar zijn tot eind december 2020, ook te voorzien in 2021. “De coronacrisis zal in januari immers nog niet weg zijn.”