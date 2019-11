Leerlingen en leerkrachtenteam KA verkopen ontbijtboxen voor Rode Neuzen Dag Kristof Pieters

25 november 2019

17u56 0 Beveren De leerlingen van GO!Atheneum Beveren hebben zondag ontbijtboxen verkocht en aan huis geleverd voor het goede doel naar aanleiding van de Rode Neuzen Dag.

Voor de leerlingen van de eerste graad werd eerder al een rommelmarkt georganiseerd. Met de opbrengst wil de school een anti-pestmuur oprichten, sprekers voor de hogere graden uitnodigen en acties tijdens de middagpauze organiseren waarbij het welbevinden van leerlingen en leerkrachten centraal staan. Eén van die acties is het MOVE-it project. “Tijdens dit project kunnen kwetsbare leerlingen ervaren dat ze er niet alleen voor staan en op deze manier hopen we dat we leerlingen weerbaarder kunnen maken”, zegt Tiana Van Quathem. “Leerlingen die zich goed voelen op school, zijn gemotiveerder en presteren beter. Daarom vinden we het belangrijk dat jongeren fysiek en mentaal goed in hun vel zitten.”

Op vrijdag 29 november is de slotactiviteit ‘all in red’ voor Rode Neuzen Dag waarbij de school een oproep heeft gedaan naar de leerlingen om zoveel mogelijk iets rood aan te doen.