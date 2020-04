Leerkrachten GTI Beveren beuren leerlingen op met fantastisch coronalied: “Blijf in uw kot” Kristof Pieters

24 april 2020

15u25 3 Beveren Een aantal leerkrachten van GTI Beveren hebben de koppen bij elkaar gelegd, vanop afstand uiteraard, om een coronalied te schrijven voor hun leerlingen. Ze maakten een actuele ‘coronabewerking’ van de bekende song ‘Stand By My’.

Met een bijhorende videoclip wil de school haar 930 leerlingen met een knipoog vragen om nog even vol te houden met het naleven van de coronamaatregelen. Tegelijkertijd willen de leerkrachten en de directie de leerlingen laten weten dat een school zonder hen wel heel leeg is en dat ze gemist worden. Ook al hangt een versoepeling van de maatregelen in de lucht, toch zullen alle leerlingen nog niet meteen naar school kunnen.

Het GTI-coronalied staat op YouTube en wordt op zaterdag 25 april om 12 uur gelanceerd op de sociale media van GTI Beveren en op de gemeentelijke Facebookpagina.

Om de song op legale manier te coveren en te publiceren, werden uiteraard de nodige licenties aangekocht. De tekst en videoclip werden gemaakt door volgende leerkrachten: Ann Colpaert, Lydia Barsoum, Katrien Borgmans, Ronny Dhont, Nele Jacobs, Jan Reyns, Linda van der Berghe, Mark Van Goethem, Marinka Van Haute, Andy Van Puyenbroeck en Petra Vertez.