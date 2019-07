Leerkrachten gemeenteschool mogen binnenkort korte broek aantrekken Kristof Pieters

08 juli 2019

18u41 4 Beveren De leerkrachten van de gemeentescholen zullen binnenkort een korte broek mogen aantrekken. Schepen van Onderwijs Katrien Claus (CD&V) heeft beloofd om het arbeidsreglement aan te passen.

Kristien Hulstaert (Groen) kaartte het ‘broekenprobleem’ aan in de gemeenteraad. Ze vindt het niet meer van deze tijd dat leerkrachten verplicht in lange broek naar het werk moeten komen. “Zeker tijdens de warme dagen eind juni was het dragen van een korte broek voor heel wat mensen een verademing geweest. Bovendien mogen alle andere personeelsleden van de gemeente wel in korte broek komen werken”, stelt ze vast. Schepen van Onderwijs Katrien Claus erkent dat in het arbeidsreglement van de gemeente het dragen van een korte broek is toegelaten. “Maar voor het onderwijspersoneel is er een apart arbeidsreglement waarin dit nog niet werd aangepast. We zullen dit euvel nog zo snel mogelijk wegwerken. Voor veel leed heeft dit reglement dit jaar wel niet gezorgd want dit schooljaar waren er slechts twee dagen met temperaturen boven de 30°C.”