Leerkracht legt leerlingen in de luren met vraag om taken voor het raam te hangen Kristof Pieters

01 april 2020

20u25 0 Beveren Nicolas Samson, leerkracht Nederlands-geschiedenis aan het GTI in Beveren, is er vandaag - 1 april - in geslaagd enkele van zijn leerlingen in de maling te nemen. Ze hingen nietsvermoedend hun taak voor het raam zodat deze ‘coronaproof’ verbeterd konden worden.

Leerkracht Nicolas had ’s morgens een mail gestuurd naar al zijn leerlingen. “Bij het uploaden van jullie remediëringstaken voor Nederlands is er binnen Smartschool iets misgegaan. Hierdoor kan ik verschillende documenten niet zijn”, liet Nicolas weten aan de scholieren. Hij stelde voor om hun taak aan het raam te hangen zodat hij ze alsnog kon verbeteren tijdens een fietstocht door Beveren. Twee leerlingen van het tweede jaar wisten de opdracht perfect uit te voeren, maar hadden alleen niet door dat het vandaag ‘mopjesdag’ was. Zij kleefden nietsvermoedend hun taak van Nederlands voor hun raam.