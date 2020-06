Leer zingen, dansen en acteren! Belcanto organiseert voor eerste maal musicalkamp Kristof Pieters

22 juni 2020

11u21 24 Vrasene/Sint-Niklaas De Wase musicalvereniging Belcanto is één van de vele culturele gezelschappen die door corona haar jaarplannen heeft moeten omgooien. Hun voorstelling Side Show werd een jaar uitgesteld naar november 2021. Intussen zocht Belcanto naar vervangende initiatieven om de groep financieel en mentaal gezond te houden. Eén van de grootste nieuwigheden zijn de twee musicalzomerkampen die ze organiseren, uiteraard volledig volgens coronamaatregelen.

In het midden van de zomervakantie zet Belcanto haar deuren open voor twee groepen kinderen die houden van zang, dans en theater. Onder leiding van Dieter De Smedt (regie), Lore Van den Broeck (vocal coaching) en Sylvia Heirbaut (choreografie) werken de kinderen vijf dagen lang aan een mini-musical. In de repetitieruimte van Belcanto krijgen de deelnemers de mogelijkheid om zich ook te verdiepen in kostuums, decor, belichting, enz.

Gefilmd

“Een musicalkamp organiseren stond al lang op onze bucketlist, maar door dit gedwongen sabbatjaar is het er eindelijk van gekomen”, zegt voorzitter Veerle Spiloes. “De vele maatregelen die we moeten voorzien omwille van Covid-19 vroegen natuurlijk extra organisatorisch werk, maar met het draaiboek dat we klaar hebben liggen zien we het volledig zitten!” Op de laatste dag wordt alles gefilmd zodat de musicalsterren in spé achteraf hun prestaties kunnen tonen aan vrienden en familie.

Bubbel van 30

Belcanto voorziet plaats voor 30 kinderen (9-14 jaar) per kamp. De twee kampen gaan door van 27 tot 31 juli en van 3 tot 7 augustus. Ze vinden plaats in de Grote Kouterstraat 70 in Vrasene. De deelnameprijs bedraagt 185 euro. Daarin zitten alle workshops/activiteiten, een tekstbundel, een oefen-cd, water en dagelijks vieruurtje inbegrepen. Alle info en inschrijvingen zijn te vinden via hun gloednieuwe website www.belcanto.be