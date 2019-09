Leegstand winkelcentrum in kaart gebracht: “Vooral gevolg van veel nieuwbouwprojecten” Kristof Pieters

10 september 2019

15u46 2 Beveren Van de 831 handelspanden in het Beverse centrum staan er vandaag 71 leeg. Dat is een stijging van 3,5% in tien jaar tijd, maar Beveren zit nog wel onder het Vlaams gemiddelde. “Bovendien is het vooral een kwestie van perceptie”, zegt schepen van Lokale Economie Filip Kegels (N-VA). “Er staan veel nieuwbouwprojecten op stapel. Die metamorfose zal het winkelcentrum wel nog enkele jaren parten spelen.”

De klassieke detailhandel staat in Beveren net als in andere steden en gemeenten onder druk. De redenen zijn bekend. Er is de grote opmars van de e-commerce, concurrentie tussen ketenbedrijven waar kleine detailhandelaars de dupe van zijn, dalende consumententrouw, enz. Het gevolg hiervan is dat meer handelszaken worden stopgezet en dus de leegstand toeneemt. Beveren bracht het fenomeen nu in kaart voor het eigen winkelcentrum. De conclusie is dat leegstand inderdaad een probleem is maar het is nog geen alarmfase rood.

Onder Vlaams gemiddelde

Van de 831 handelspanden staan er momenteel 71 leeg waarvan 34 in het centrum. Ter vergelijking: in 2008 waren er 42 leegstaande panden. In 2014 was dit al gestegen tot 57. Op tien jaar tijd is de leegstand dus met 3,5% toegenomen tot 8,5%. “Maar we zitten hiermee nog wel altijd onder het Vlaams gemiddelde van 9,7%”, verduidelijkt schepen Filip Kegels.

Van de 831 handelspanden is het grootste deel ingenomen voor diensten (213), gevolgd door horeca (151) en levensmiddelen (103) en pas op de vierde plaats voor kleding en mode (55). De leegstand is het grootst in de Vrasenestraat (11) en in Warande (6). Vooral de toename van leegstand in het kerngebied van de Vrasenestraat en Ijzerhand valt op. Van de 70 handelspanden staan er liefst 13 leeg. Dat is één op zeven. Volgens schepen Kegels gaat het echter vooral om een kwestie van perceptie. “Van de 13 leegstaande panden zijn er 6 bouwdossiers waarbij de commerciële bestemming op het gelijkvloers behouden blijft. Voor 4 andere winkels is er een overnamedossier op korte termijn. We kunnen er niet omheen dat ons kernwinkelgebied momenteel een noodzakelijke metamorfose ondergaat. Er is al een nieuwbouwproject opgeleverd op de hoek van de Grote Markt en de Vrasenestraat en ook de aanpalende winkels Panos en Stoelen zullen plaats ruimen voor een nieuwbouw met appartementen en winkels op de benedenverdieping. We beseffen dat die werken hinder met zich meebrengen voor de rest van de straat. Er is daarom een taskforce opgericht om alles in goede banen te helpen leiden. Niettemin staan we voor een proces dat nog wel een aantal jaar zal duren.”

Actieplan

Intussen zitten de handelaars zelf ook niet stil. Met een externe partner wordt momenteel gewerkt aan een actieplan om een nieuwe dynamiek in het winkelcentrum te krijgen. De gemeente ondersteunt ook met infrastructuurwerken. Zo krijgt de Vrasenestraat binnenkort nieuwe straatverlichting. Tot slot wil schepen Kegels terug gesprekken aanknopen met de handelaarsverenigingen voor de invoering van een leegstandstaks. “Het is natuurlijk geen populaire maatregel voor de eigenaars maar we zien in Sint-Niklaas dat zo’n taks wel effect heeft. De leegstand gaat achteruit en de vaak hoge huurprijzen worden gedrukt zodat starters meer kansen krijgen.”