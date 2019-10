Laureaten van kinderwandelzoektocht en fietszoektocht nemen prijs in ontvangst Kristof Pieters

29 oktober 2019

09u18 1 Beveren In het kasteel Cortewalle vond de prijsuitreiking plaats van de jaarlijkse kinderwandelzoektocht en de fietszoektocht van de dienst toerisme. De twee zoektochten, die van 15 juni tot 15 september liepen, waren ook dit keer een groot succes.

2019 was een jubileumjaar voor de fietszoektocht. Na twintig edities blijft de interesse hiervoor groot. Dit jaar leidde fietspad F4 de deelnemers naar Zwijndrecht. In Burcht was het genieten langs de Schelde. De Vallei van de Drie Beken bracht veel rust en met het Hof ter Welle kreeg ook het Beverse erfgoed de nodige aandacht. De tocht eindigde na 31 km opnieuw in het centrum van Beveren. Onderweg waren er 30 vragen op te lossen en voor de twintigste editie moesten 20 foto’s, allemaal met een link naar ‘20’, in de juiste volgorde geplaatst worden.

Voor de toeristische fietszoektocht werkte dienst Toerisme samen met vrijwilliger Freddy Ongena. Hij stelde de vragen van de zoektocht op. Er waren 736 deelnemers. 489 antwoordformulieren werden terug binnengebracht. Er werden 40 prijzen uitgereikt aan personen met een foutloos antwoordblad. Er werden ook 20 prijzen toegekend bij lottrekking voor deelnemers die de fotovraag volledig juist hadden.

Voor de kinderwandelzoektocht werd samengewerkt met De Beverse Klok naar aanleiding van de uitgave van het boek ‘Kunstmo(nu)menten’. Het werd een ontspannende, leuke en leerrijke tocht voor kinderen tussen 6 en 12 jaar, én ook voor hun begeleiders. De speurtocht van 6 km vertrok aan het infokantoor Toerisme en maakte een lus langs de vele kunstwerken in het centrum van Beveren. Wie alle vragen opgelost had, kreeg als attentie een opvouwbare drinkfles. Er werden 377 deelnemers geteld en 222 ingevulde antwoordformulieren werden terug afgegeven. Er waren 96 kinderen die een foutloos parcours aflegden.

De winnaars van de twee zoektochten werden uitgenodigd voor de prijsuitreiking in kasteel Cortewalle. Er waren verschillende waardevolle prijzen te winnen: een fiets, reischeque, ballonvaart, sportuitrusting, fietsaccessoires, geschenkmanden … De kinderen konden een fiets, een step, een zwem- en eetfestijn en nog verschillende andere waardevolle prijzen winnen.