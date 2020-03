Laptop, geld en horloges weg bij inbraken Kristof Pieters

16 maart 2020

Dieven hebben vrijdagavond ingebroken in een woning in de Azalealaan in Beveren. Ze gingen aan de haal met geld en horloges. Er werd ook ingebroken in een woning in de Hoge Eiken in Beveren. Daar werd een laptop gestolen.