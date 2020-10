Lantis wil volgend jaar elektrisch deelfietssysteem in Waasland uitrollen Kristof Pieters

08 oktober 2020

14u45 4 Waasland Lantis gaat op zoek naar een uitbater voor een elektrisch deelfietssysteem. De bouwheer van de Oosterweelverbinding wil vanaf volgend jaar belangrijke mobiliteitsknooppunten, zoals Park & Rides en treinstations, uitrusten met elektrische deelfietsen.

Het is de eerste keer dat er een elektrisch deelfietssysteem op zo’n grote schaal in Vlaanderen zal worden uitgerold. “De werken aan de Oosterweelverbinding zullen heel wat impact hebben op het verkeer in de regio rond Antwerpen en het Waasland. De elektrische deelfietsen bieden een comfortabel en filevrij alternatief om je te verplaatsen”, zegt woordvoerster Annik Dirkx.

Samen met de Vervoerregio Antwerpen, goed voor één miljoen inwoners, zoekt Lantis een dienstverlener die alle belangrijke mobiliteitsknooppunten in de vervoerregio en in enkele aangrenzende Wase gemeenten kan uitrusten met elektrische deelfietsen. Die knooppunten omvatten onder andere Park & Rides, treinstations en belangrijke bus of tramhaltes. Het basisnetwerk dat zo ontstaat kan op vraag van gemeenten, bedrijven of organisaties verder uitgebreid worden met gewone deelfietsen voor korte verplaatsingen. Het is de bedoeling om tegen 2021 een netwerk uit te tekenen dat elektrische fietsen aanbiedt in de regio tussen Sint-Niklaas en Wuustwezel. Eerder dit jaar lanceerde Lantis een oproep naar de sector om zich kandidaat te stellen. Op basis van een aantal voorwaarden werd een eerste selectie gemaakt. De weerhouden kandidaten ontvangen nu het bestek zodat ze een voorstel kunnen formuleren. Die worden vervolgens beoordeeld op prijs en gebruiksvriendelijkheid. Het winnend voorstel wordt begin volgend jaar bekendgemaakt.