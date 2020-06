Lantis looft beloning uit voor wie vrachtverkeer tijdens Oosterweelwerken helpt spreiden in tijd Kristof Pieters

04 juni 2020

12u03 0 Beveren De bouwheer van de Oosterweelverbinding doet samen met het Havenbedrijf een open oproep om voorstellen in te dienen waarmee het vrachtverkeer gespreid kan worden in de tijd. ’s Nachts is er immers veel meer capaciteit op de weg. Het voorstel dat uiteindelijk wordt uitgevoerd krijgt maximaal 100.000 euro ondersteuning gedurende 3 jaar.

Toen iedereen in lockdown ging, schakelde Lantis een versnelling hoger. Van de verkeersluwe periode werd gebruik gemaakt om keihard door te werken op de E17, waar onder meer het wegdek werd vernieuwd. “Maar nu onze maatschappij en economie stilaan weer op gang komen, is er ook weer meer verkeer”, zegt Bart Van Camp, directeur omgeving bij Lantis. “Die toename willen we op een slimme manier opvangen door samen met de transportsector op zoek te gaan naar een betere spreiding van het vrachtverkeer. Door hen mee te laten nadenken over de oplossingen, creëren we enerzijds draagvlak en anderzijds een wederzijds engagement.”

Nachthub

Concreet omvat de oproep een vraag om een nachthub langs de E17 of in de haven zelf op te zetten. Een nachthub is een plek waar containers overdag worden verzameld om daarna tijdens de minder drukke uren en vooral tijdens de nachturen naar de containerterminals in de haven te worden gebracht en omgekeerd. Ook het Havenbedrijf is hier grote voorstander voor. “Door alle betrokken partijen samen te brengen, hebben we bereikt dat de containerterminals aan het Deurganckdok ook ’s nachts open zijn voor vrachtwagens. ’s Nachts is er immers nog veel capaciteit op de wegen. Meer nachtververvoer betekent minder verkeer overdag en dus minder kans op files”, zegt CEO Jacques Vandermeiren.

Goedkoper tarief Liefkenshoektunnel

Om het nachtvervoer te bevorderen, werden enkele jaren geleden ook al de tarieven van de Liefkenshoektunnel aangepast. Tussen 22 uur ’s avonds en 6 uur ’s morgens kunnen vrachtwagens aan een sterk verminderd tarief gebruik maken van de tunnel. Het aantal nachtelijke doortochten is sindsdien verdubbeld, van zo’n 600 doortochten per nacht naar ongeveer 1.200 doortochten per nacht. “Eén of meer strategisch aangelegde hubs kunnen de overstap naar nachtelijk vrachtvervoer verder doen groeien”, meent ook David Van Herreweghe, voorzitter van de Raad van Bestuur bij Lantis.