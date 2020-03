LAGO De Meerminnen sluit deuren tot 31 maart: “Zwemmen is veilig maar de sociale interactie van bezoekers niet” Kristof Pieters

12 maart 2020

17u41 27 Beveren De groep LAGO heeft in samenspraak met de betrokken overheden beslist om de deuren van al zijn zwembaden, fitnesscentra en speelparadijzen te sluiten tot en met 31 maart. Ook het subtropisch zwemparadijs De Meerminnen in Beveren gaat dus dicht.

“Een bezoek aan een zwembad brengt geen verhoogd risico op het coronavirus met zich mee”, verduidelijk algemeen directeur van LAGO Diether Thielemans. “De kwaliteit van het zwembadwater wordt continue gecontroleerd en de warme omgeving is niet bevorderlijk voor het verspreiden van virussen. De zwembaden zijn bovendien uitgerust met performante filtersystemen en de luchtgroepen zorgen voor constante aanvoering van zuivere lucht. Zoals elke winter heeft LAGO ook nu intensieve poetsprocedures toegepast om verspreiding van wintergriep of andere virussen te voorkomen. Wij willen met deze maatregel vooral onze verantwoordelijkheid opnemen en de zwakkeren in onze maatschappij beschermen. We blijven benadrukken dat zwemmen veilig is en dat dit geen verhoogd risico met zich meebrengt, maar de sociale interactie van onze bezoekers kan wel zorgen voor een verdere verspreiding van het virus.”