LAGO De Meerminnen heropent deuren maar wel met lagere capaciteit en reservatie: “Eénrichtingsverkeer ingevoerd om baantjes te trekken” Kristof Pieters

24 juni 2020

17u42 4 Beveren Het water ziet er aanlokkelijk uit bij deze tropische temperaturen en vanaf volgende week woensdag kan er eindelijk opnieuw een frisse duik genomen worden. Bij LAGO De Meerminnen klinkt een zucht van opluchting. “We zijn er klaar voor”, zegt centrummanager Philippe De Cock. “We gaan wel werken met een maximumcapaciteit en een reservatiesysteem om alles veilig en vlot te laten verlopen.”

In het subtropisch zwemparadijs zijn op piekmomenten makkelijk duizend bezoekers aanwezig maar om de social distancing te garanderen wordt die capaciteit beperkt. “De capaciteit is berekend op het aantal vierkante meter,” legt De Cock uit. “We rekenen tien vierkante meter per zwemmer. Concreet betekent dat dat er 90 personen in ons sportbad kunnen, 250 mensen in de recreatiezone en nog eens 250 buiten.”

Maximumcapaciteit per tijdsslot

Vanaf 1 juli gaan de deuren terug open maar bezoekers kunnen vanaf donderdag al zorgeloos thuis hun zwemuitje reserveren. “Het is heel eenvoudig: je kiest zelf wanneer je komt zwemmen en met hoeveel”, vervolgt de centrummanager. “Er wordt gewerkt met een maximumcapaciteit per tijdslot. Voor het sportzwemmen rekenen we anderhalf uur maar voor het recreatiezwemmen is dat vier uur. Nu we massaal vakantie in eigen land doorbrengen, is een bezoek aan het zwembad immers meer dan ooit een uitje en dat wilden we niet beperken tot twee uur.”

Verplichte reservatie

Reservatie in de webshop is verplicht. “Zo vermijden we grote drukte aan het onthaal of in de kleedkamers”, vult algemeen directeur Diether Thielemans aan. “Er werd er maar liefst 269.000 euro uitgegeven om aanpassingen aan de centra te doen om de veiligheid van werknemers en bezoekers te garanderen. We kunnen iedereen verzekeren dat zwemmen in alle veiligheid zal gebeuren. Zo is het algemeen geweten dat chloorwater virussen en bacteriën doodt, maar ook de luchtkwaliteit bij LAGO is optimaal. In het buitenbad is er natuurlijk altijd frisse lucht, maar ook binnen zorgt de ventilatie er voor dat er continu buitenlucht naar binnen wordt getrokken.”

Opleiding voor redders

De redders waren een cruciale schakel in de heropening van de baden. De voltallige ploeg werd opgeroepen om een nieuwe bijscholing te volgen. Het ging om een speciale opleiding om een reanimatie te kunnen uitvoeren waarbij ze rekening houden met de coronamaatregelen. De redders mogen immers geen mond-op-mondbeademing meer uitvoeren en werken nu met een beademingstoestel met filter. “In het water zelf stelt zich geen probleem want er is geen enkel geval bekend waarbij het coronavirus via zwembadwater werd doorgegeven.”

Looplijnen in zwembad

De grootste veranderingen voor de bezoekers zijn naast het reservatiesysteem vooral de looplijnen. “In het sportbad is er bijvoorbeeld éénrichtingsverkeer om baantjes te trekken”, zegt Philippe De Cock. “In de rest van het complex is er ook belijning aangebracht. Aan de glijbanen hadden we reeds een systeem met een groen en rood licht om optimaal afstand van elkaar te bewaren. Het rest-eau-café heropent ook de deuren. Hier gelden dezelfde principes als in de horeca en zal het personeel steeds een mondmasker dragen.”

Ongeduld bij bezoekers

LAGO De Meerminnen verwacht dat de bezoekers snel de weg zullen terugvinden. “We hebben al enorm veel telefoontjes gekregen van mensen die informeerden naar de heropening en af en toe staan er zelfs bezoekers voor de deur. We hebben er dus alle vertrouwen in. Voor ons mag het een zomer worden van extremen. Bij tropische hitte zakken ze naar hier af voor ons buitenzwembad en bij regenweer is het bij ons binnen altijd 30°C.”