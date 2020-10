LAGO De Meerminnen beloont ‘veilig zwemmen’ met ijsje en armband Kristof Pieters

05 oktober 2020

11u50 0 Beveren Tijdens de week van de veiligheid van 5 tot en met 11 oktober zet LAGO De Meerminnen het onderwerp ‘veilig zwemmen met kinderen’ extra in de kijker. Kinderen die nog niet kunnen zwemmen krijgen een gratis ijsje wanneer de zwembandjes correct gedragen worden.

De Meerminnen rustte het subtropisch zwemparadijs drie jaar geleden uit met het ‘Angel Eye’ drenkelingendetectiesysteem. Onderwatercamera’s registreren alle bewegingen en geven een alarmsignaal als een zwemmer roerloos in het water ligt. Daarnaast zijn de redders altijd paraat. Ze moeten geregeld bijscholingen volgen en noodprocedures oefenen. Maar ook de opmerkzaamheid van elke bezoeker is een grote hulp wanneer er jonge zwemmers in de buurt zijn.

Tijdens de week van de veiligheid wil LAGO voornamelijk het belang van ouderlijk toezicht onderstrepen. “Mama en papa zijn de eerste redders wanneer hun baby of peuter heerlijk aan het plonzen is in het warme kinderbad”, zegt marketing manager Lore Walravens. “Ook het correct dragen van de felgekleurde zwembandjes is van groot belang, zelfs in het ondiepe water. Ouders die deze zwemhulpmiddelen over het hoofd gezien hebben bij het inpakken van het zwemgerief kunnen gratis zwembandjes lenen.” Tijdens de week van de veiligheid belonen de vrolijke LAGO-mascottes kinderen die zwembandjes correct dragen met een gratis ijsje.

Maar ook bij oudere kinderen die al zelfstandig kunnen zwemmen blijft de alertheid van een meezwemmende volwassene opportuun. “In een gewoon zwembad leren kinderen de juiste zwemtechnieken maar in het subtropisch zwembad zwemmen ze in bewegend water. Dit vereist andere zwemvaardigheden zoals tegen de stroom inzwemmen en de kracht van de golven trotseren”, legt Walraven uit. “Om ouders en kinderen bewust te maken over dit thema ontvangt elk kind een ‘SAFE Swim’-armbandje tijdens deze veiligheidsweek.”