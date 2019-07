Ladies Circle 49 schenkt 9.000 euro aan goede doel Kristof Pieters

08 juli 2019

10u56 3 Beveren De serviceclub Ladies Circle 49 Waasland-Beveren heeft een mooi bedrag geschonken aan enkele goede doelen. In totaal mochten de dames 9.000 euro uitdelen.

Onder het motto ‘Friendship & Service’ zet de serviceclub met jonge vrouwen tot 45 jaar zich regelmatig in voor verschillende goede doelen. Hiervoor organiseren ze verschillende acties en events zoals een chocoladeverkoop, een filmpremière in de bioscoop, een quiz, enz. Het afgelopen jaar werden verschillende organisaties gesteund zoals B-asiel, Think-Pink, MS-liga Vlaanderen, Stop Darmkanker en de slachtoffers van de bomaanslagen in Sri Lanka. De grootste cheque, ééntje van 5.000 euro ging naar de vzw Boks, de Belgische Organisatie voor Kinderen en volwassenen met Stofwisselingsziekten, gevestigd in Beveren. Deze organisatie houdt zich bezig met stofwisselingsziekten die individueel te zeldzaam zijn om steun en belangstelling van het grote publiek te krijgen. Het verhaal van BOKS heeft de ladies zodanig aangegrepen dat ze de vereniging al enkele jaren steunt. Het komende jaar staan er nog meer acties op het programma zoals een quiz en de deelname aan Levensloop 2019 in Beveren.