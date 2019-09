Laatste bankkantoor sluit deuren: geen enkele geldautomaat meer in dorp Kristof Pieters

30 september 2019

17u38 0 Beveren Het enige bankkantoor in Kallo heeft maandag definitief de deuren gesloten. Voor heel wat inwoners is het een erg vervelende zaak want tegelijk verdwijnt hiermee ook de enige geldautomaat in het dorp. “We hebben onderzocht of we een openbaar gebouw ter beschikking kunnen stellen voor een automaat maar dat blijkt praktisch niet realiseerbaar”, zegt burgemeester Marc Van de Vijver (CD&V).

Met een bevolkingsaantal van meer dan 2.200 inwoners is Kallo niet de grootste deelgemeente maar er zijn de voorbije jaren wel heel wat nieuwe wijken gerealiseerd. Het gemeentebestuur betreurt dan ook dat er sinds maandag geen bankautomaat meer te vinden is in het dorp.

Gemeenteraadslid Bruno Stevenheydens (Beveren 2020) vreest dat vooral senioren het slachtoffer zullen worden. “Zij maken vaak nog geen gebruik van internetbankieren en voor hun overschrijvingen stappen ze meestal naar het plaatselijke kantoor. Bovendien is er het groeiend probleem van internetfraude en oplichting waar ook inwoners uit onze gemeente mee geconfronteerd worden.”

Cursussen organiseren

Stevenheydens vraagt daarom om druk uit te oefenen bij de banken om toch een vorm van dienstverlening te behouden maar ook om cursussen te organiseren voor die mensen die noodgedwongen hun bankzaken voortaan via het internet moeten regelen. Schepen van Sociale Zaken Dirk Van Esbroeck (CD&V) is alvast van plan om de problematiek aan bod te brengen op de eerstvolgende samenkomst van de seniorenraad in oktober. Hij is het idee van cursussen zeker genegen. Beveren 2020 vraagt ook om dit te combineren met preventiecampagnes om te waarschuwen voor de gevaren van het internet.

Burgemeester Marc Van de Vijver (CD&V) heeft intussen al een overleg gehad met iemand uit de banksector. “Ik vind het uiteraard ook jammer dat banken hun dienstverlening afbouwen maar als gemeentelijke overheid zijn we geen betrokken partij. Niettemin zijn we wel bereid om een openbaar gebouw ter beschikking te stellen voor de installatie van een geldautomaat. Dat idee is jammer genoeg meteen van tafel geveegd tijdens een eerste verkennend gesprek. Zo’n automaat moet namelijk langs de achterzijde gevuld kunnen worden en dat gaat gepaard met heel wat veiligheidsingrepen. Omdat steeds meer mensen met de kaart betalen, zal geen enkele bank interesse hebben om op dit aanbod in te gaan.”

Van de Vijver hoopt dat de lokale middenstand hulp kan bieden als mensen, en dan vooral senioren en minder mobielen, cash geld nodig hebben. “Als men inkopen doet bij de supermarkt of een andere winkel, kan men ook een som cash geld opvragen.”