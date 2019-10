Laat je mening horen over de heraanleg van de E34 Kristof Pieters

18 oktober 2019

14u35 2 Beveren Inwoners kunnen hun mening kwijt over de heraanleg van de E34 ter hoogte van de Waaslandhaven. Dat kan tijdens een bijeenkomst woensdagavond 23 oktober in het gemeentehuis van Beveren.

Er zijn plannen voor een heraanleg van de E34, ter hoogte van de Waaslandhaven. Het projectgebied strekt zich uit vanaf Zwijndrecht, over de verkeerswisselaar met de R2, tot voorbij het op- en afrittencomplex Vrasene/Verrebroek.

In dat gebied wil de Vlaamse overheid nieuwe op- en afritten aanleggen, zodat het verkeer vanuit de zuidwestelijke Waaslandhaven makkelijker en sneller op de E34 raakt. Daarnaast worden bestaande op- en afrittencomplexen heringericht.

Tijdens een overleg op woensdag 23 oktober zitten alle betrokken partijen samen in een zogenaamde ‘werkbank’. Overheden, bedrijven, inwoners en verenigingen kunnen er hun aandachtspunten en bezorgdheden uiten. Zo wordt het dossier rijker en evenwichtiger.

De werkbank begint met informatie over de omgevingsanalyse en de verkeerscijfers. Nadien is er overleg in kleinere groepen.

Dit vindt plaats in het gemeentehuis van Beveren van 19.30 tot 22 uur. Inschrijven kan via een e-mail naar haventrace@bamnv.be.