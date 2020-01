KVLV wordt Ferm: afdelingen op pad om leden te verrassen JVS

26 januari 2020

12u50 0 Beveren De vrouwenbeweging KVLV is van naam veranderd. Voortaan gaat ze onder de naam Ferm door het leven. In heel wat gemeenten zijn de leden dit weekend op pad gegaan om die nieuwe naam te promoten, ook in Beveren.

Na een halve eeuw door het leven te gaan als KVLV verandert de vrouwenvereniging nu van naam. De keuze viel op Ferm, een merknaam die verschillende gezinsondersteunende diensten groepeert zoals Landelijke Thuiszorg, Landelijke Kinderopvang, buitenschoolse kinderopvang Stekelbees en Puuur Huishoudhulp.

De roots van het vrouwennetwerk werden in 1911 al gelegd, toen de vrouwenvereniging het leven zag als ‘de Boerinnenbond’. Daaruit ontstond in 1971 het Katholiek Vormingswerk voor Landelijke Vrouwen (KVLV). Vanuit die vrouwenvereniging groeiden verschillende zelfstandige organisaties die met een uiteenlopende waaier aan diensten en activiteiten vandaag 200.000 gezinnen bereiken.

Na de lancering van de nieuwe naam vrijdag volgden in heel wat gemeenten acties om de nieuwe naam bekend te maken. Dat was ook het geval in Beveren zaterdag. “We hebben onze leden verrast. We zijn overal gaan aanbellen om ze een geschenk te overhandigen."

Iedereen kreeg een deurmat, met de nieuwe naam van de vrouwenvereniging op. “Een mooi én symbolisch geschenk: het zijn matten die uitnodigen om naar buiten te komen en mee te genieten van het enorme aanbod van Ferm. Matten die ook symbool staan voor de vele diensten van Ferm die in huis komen, om zorg uit handen te nemen.” Ook burgemeester Marc Van de Vijver (CD&V) mocht een deurmat in ontvangst nemen.

