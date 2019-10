Kunstverkoop ten voordele van de ‘Warmste Week’ Kristof Pieters

31 oktober 2019

10u01 0 Melsele Enkele kunstenaars dragen hun steentje bij tot de ‘Warmste Week’ met een éénmalige verkoop uit een collectie van 30 jaar van schilderijen, grafiek, collages, beeldend werk, foto’s, mozaïek en schetsen.

De deelnemende kunstenaars zijn Marc Verbeeck, Emiel van de Velde en Rudy Fauvarque. De grote kunstverkoop gaat door op zaterdag 2 november en zondag 3 november in OC Boerenpoort in de St. Elisabethstraat 31a in Melsele. De werken zijn te bezichtigen van 10 tot 17 uur.