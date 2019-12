Kunstschatten van Museum voor Schone Kunsten worden bewaard en gerestaureerd in magazijn in Waaslandhaven Kristof Pieters

12 december 2019

18u26 2 Kallo/Antwerpen Vlaams minister-president Jan Jambon heeft donderdag een bezoek gebracht aan het depot en restauratieatelier van het Koninklijk Museum voor Schone Kunsten uit Antwerpen. Dat bevindt zich vreemd genoeg in een anoniem magazijn in het hartje van de Waaslandhaven. In alle rust zijn er al zo’n 160 meesterwerken gerestaureerd in afwachting van de grote heropening van het museum.

We krijgen een hele reeks aanwijzingen om de weg te vinden naar het kunstdepot en dat blijkt ook nodig want om veiligheidsredenen wordt de locatie zo geheim mogelijk gehouden. Langs de buitenkant lijkt het één van de vele magazijnen in de haven maar binnen blijkt het te gaan om een

hypermodern gebouw dat voldoet aan de strengste eisen op vlak van veiligheid en klimaatbeheersing. Het magazijn werd gebouwd in opdracht van Fernand Huts, topman van Katoen Natie en wordt sinds 2011 verhuurd aan het Koninklijk Museum voor Schone Kunsten uit Antwerpen (KMSKA).

Het museum moest door ingrijpende verbouwingswerken op zoek naar een veilige plaats voor haar indrukwekkende collectie van bijna 8.000 kunstvoorwerpen.

“We beschikken hier over twee magazijnen”, zegt directeur Carmen Willems. “Een eerste depot herbergt de beelden. Een tweede is voor de klimaatgevoelige werken, zoals schilderijen en tekeningen. We hebben hier zo’n 760 schilderijen van meesters als Rubens, Bruegel en Ensor. We beschikken over een eigen loskade en heel wat stukken uit onze collectie worden van hieruit getransporteerd naar tentoonstellingen wereldwijd. Daarnaast maken we van de verplichte sluiting van het museum ook gebruik om heel wat werken te restaureren. We hebben intussen al 160 kunstwerken gerestaureerd en 8.000 conserverende behandelingen laten uitvoeren. Momenteel zijn we aan 12 werken tegelijk bezig en op ons verlanglijstje staan nog een 15-tal waardevolle stukken uit de collectie.”

Vlaams minister-president Jan Jambon bezocht donderdag het depot en is onder de indruk. “Het team dat de restauraties uitvoert bestaat in mijn ogen ook uit kunstenaars”, reageert hij. “Het is indrukwekkend om te zien hoe minutieus ze tewerk gaan.”

Tijdens de rondleiding wees het KMSKA ook op de noodzaak van extra middelen, enerzijds voor de afwerking van het museum en anderzijds voor de restauraties die nog op de planning staan. “Meer middelen zijn natuurlijk altijd welkom maar we beseffen ook dat de pot verdeeld moet worden”, zegt Carmen Willems. “We hebben zelf trouwens al een miljoen euro bij elkaar gekregen via donaties en dergelijke.”

Jambon wil de vraag zeker bekijken maar benadrukt dat geld voor restauraties inderdaad niet altijd van de overheid moet komen. “Dit kan ook via private financiering of door werken voor langere termijn in bruikleen te geven. De vraag naar middelen zal altijd groter zijn dan het aanbod maar we gaan zeker zien wat mogelijk is.”

Om de gerestaureerde meesterwerken te kunnen bewonderen, zal er nog even geduld moeten uitgeoefend worden. De heropening van het museum is nog niet voor meteen, vermoedelijk pas eind 2021 of begin 2022.