Kunstmarkt Montmartre viert tienjarig jubileum in Hof ter Saksen Kristof Pieters

04 juli 2019

18u34 0 Beveren Het kasteeldomein Hof ter Saksen verandert op zondag 7 juli voor de eerste maal deze zomer in de Parijse kunstenaarswijk Montmartre. De organiserende vzw Kunst Montmartre biedt voor deze tiende editie opnieuw de mogelijkheid om kunst en muziek in open lucht te bekijken en te beluisteren.

Montmartre is geboren uit de schoot van de Kunstkring Sint Jans Kunstvrienden. Wilfried Janssens en Walter Waem, maar vooral André Forsthoff namen het voortouw. Het startte in een mooie locatie, met de bedoeling er een jaarlijks zomerevenement van te maken. Elk jaar is er een editie in juli, augustus en september. “De bedoeling is nog steeds kunstenaars en hobbyisten aan te moedigen hun werken ten toon te stellen en laten zien hoe ze tot stand komen”, zegt Lut De Baere van de vzw Kunst Montmartre. “Elk jaar groeit het evenement. Iedereen vindt wel iets naar zijn goesting. Kunstenaars van allerlei pluimage; schilders, tekenaars, beeldhouwers, grafici en fotografen. Naar aanleiding van ons jubileum hebben we alle standhouders vrijblijvend uitgenodigd om creatief aan de slag te gaan met het getal 10. Een jury zal elke editie een winnaar belonen.”

Montmartre X gaat door op zondag 7 juli, 4 augustus en 1 september. De deuren zijn open van 13 tot en met 18 uur. De toegang is gratis. Meer info via www.kunstmontmartre.be