Kunstenares Leone Van Wauwe wordt tachtig en veilt tachtig werken voor het goede doel: “Nu kan ik nog zelf beslissen wat er met mijn oeuvre gebeurt’ Kristof Pieters

02 december 2019

17u12 2 Beveren Kunstenares Leona Van Wauwe wordt in december tachtig jaar. Een bijzondere verjaardag die ze wil vieren door met haar kunst zoveel mogelijk mensen te beroeren en te helpen. Dat doet ze door een selectie van tachtig werken te laten veilen voor drie goede doelen.

Leona Van Wauwe is nog in blakende gezondheid maar de leeftijdsgrens van tachtig zette haar wel aan het denken. “Ik ben intussen mijn echtgenoot verloren en ik besef dat ik ook een gezegende leeftijd nader. Ik was nooit commercieel bezig met mijn werk. Als iemand iets per se wou kopen, deed ik het wel maar ik schilderde in de eerste plaats voor mezelf. Dit maakt dat ik al een vrij uitgebreid oeuvre bijeen heb gekregen. Recent zag ik een Kringwinkel werk hangen van enkele mensen die ik zelf nog heb gekend. Dan bloedt mijn hart toch wel een beetje. Dat deed me besluiten om het heft in eigen handen te nemen. Nu kan in tenminste zelf nog beslissen wat er mijn oeuvre gebeurt.”

Op zaterdag 14 december organiseert Leona in kasteel Cortewalle een publieke veiling van haar werk. De opbrengst van deze veiling gaat integraal naar het goede doel. De begunstigde goede doelen zijn De Klaproos, BOKS en B-Asiel. “Deze drie organisaties staan zeer dicht bij mijn persoonlijke leefwereld en zijn lokaal verankerd in Beveren”, legt ze uit. “Ze worden alle drie bezield door personen uit mijn dichte vriendenkring.”

De schilderijen uit de collectie hebben voor Leona een bijzondere emotionele waarde. “Door ze nu te laten veilen, weet ik echter dat ze in handen komen van mensen die het echt graag in huis willen hebben. Ze moeten er natuurlijk wel de plaats voor hebben want ik heb altijd graag op groot formaat gewerkt. Een werk van 4,5 meter breed is bij mij geen uitzondering", lacht ze.

Leona Van Wauwe, geboren en getogen in Melsele, volgde zes jaar schilderkunst aan de Koninklijke Academie voor Schone Kunsten in Antwerpen en gaf jarenlang zelf lessen ‘plastische opvoeding’ op school. Daarnaast was ze erg actief in de Kunstkring Meiboom en de Koninklijke Piet Stautkring, twee verenigingen waarvan ze ook bestuurslid is. Met haar werk nam ze aan heel wat exposities deel. Voor de veiling selecteerde ze symbolisch 80 werken, die zowel haar wording als kunstenares als haar persoonlijke groei als mens illustreren. Eén werk schenkt ze aan de gemeente. “Omdat ik hier toch het grootste deel van mijn leven heb doorgebracht en ook het meeste van mijn oeuvre heb geproduceerd”, legt ze uit. ‘Een magische wereld’ is een monumentaal werk van drie meter op drie meter, bestaande uit negen delen. “Ik heb het gemaakt in 2002, een van mijn meest productieve jaren”, vertelt Leona. “Het is, zoals veel van mijn werken, geïnspireerd op elementen uit de natuur, in dit geval op boomschors. We hadden thuis boomschors liggen voor de houtkachel maar sommige vond ik te mooi om op te stoken dus nam ik ze mee naar mijn atelier. Ik raakte er niet op uitgekeken, ze inspireerden mij eindeloos. Naar de vormen moest ik dus niet zoeken, ik zag ze gewoon voor me en de kleuren vloeiden als vanzelf uit mijn penseel. De werken lijken wel abstract maar door er langer naar te kijken ontdekte ik er zelfs figuren in die er niet echt waren. Dat vind ik er ‘magisch’ aan.”

Het werk wordt opgenomen in de kunstverzameling van gemeente Beveren. Het is te bewonderen tijdens de veilingkijkdagen in kasteel Cortewalle op zaterdag en zondag 7 en 8 december van 13.30 tot 17.30 uur en op de veilingdag van zaterdag 14 december van 10 tot 13.30 uur.

De veiling zelf staat onder de deskundige leiding van notariskantoor Verstraeten en Roegiers.