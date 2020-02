Kunstacademie bundelt alle kunstvormen in één muzikaal sprookje Kristof Pieters

06 februari 2020

10u56 0 Beveren Komend weekend pakt De Kunstacademie uit met een uniek samenwerkingsproject waarbij alle muzische domeinen aan bod komen. De leerlingen van muziek, woord, dans en beeld kregen allemaal een rol toebedeeld in de muscial ‘De wondere wereld van Otto’.

“Voor het eerst slaan alle muzische domeinen van de kunstacademie Beveren de handen in elkaar en treden ze hiermee naar buiten. Dat alle puzzelstukjes net nu in elkaar vallen is geen toeval,” zegt Hans De Volder, directeur van de Kunstacademie. “Sinds kort werkt de Kunstacademie met een andere visie op lesgeven en hechten we meer belang aan het creëren en vakoverschrijdend werken. Vroeger waren we louter een academie voor podiumkunsten maar naast muziek, theater en dans kregen we er een studierichting beeldende en audiovisuele kunsten bij.”

Stefan Van Landeghem, leerkracht piano aan de Kunstacademie, speelde al lang met de idee om alle kunstvormen samen te brengen in één voorstelling. Hij polste bij collega’s, leerlingen en directie en vond snel enthousiasme om zijn project mee vorm te geven. Enkele pianowerken die hij hiervoor schreef vormden voor Griet Bernaers, één van zijn leerlingen, de inspiratie voor de eerste verhaallijnen.

Uit deze prille muziekstukjes en schetsen ontstond ‘De wondere wereld van Otto’, een vertelling met maar liefst 13 pianocomposities, 3 liederen en 5 dansen. In dit muzikale sprookje, een voorstelling voor jong en oud, ontdekt een nieuwsgierig vlindertje tijdens zijn avontuurlijke tocht wat vriendschap, liefde en vertrouwen kan betekenen.

De Kunstacademie Beveren toont het resultaat op 9 februari in Ter Vesten. Maar liefst 250 vertellers, dansers , zangers, pianisten en beeldende kunstenaars zullen het sprookje op de planken brengen. Naast de voorstellingen om 14.30 en 16.30 uur worden door de beeldende ateliers workshops ingericht waar kinderen met het verhaal aan de slag gaan.

Meer info & tickets: www.dekunstacademiebeveren.be of 037501075