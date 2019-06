Kunst & Vreugd sluit muzikaal jaar af met zomerconcert Kristof Pieters

18u51 0 Beveren De harmonie Kunst & Vreugd uit Beveren sluit haar muzikaal jaar af met een zomerconcert op vrijdag 28 juni om 20.30 uur in de Onze-Lieve-Vrouwekerk in de Pastoor Steenssensstraat in Beveren.

Op het programma staat zomerse licht verteerbare muziek uit The Highlands, Belgische Cha Cha Cha en een Rock Symphonie. Er is ook plaats voor swingende romantische muziek. Verder komen ook nog Glenn Miller en Earth Wind & Fire aan bod. Het concert zal iets meer dan een uur duren. Na het concert kan men in de feestzaal Katholieke Kring nog iets drinken en wat napraten. Een toegangsticket geeft je recht op één drankje.

Tickets kosten 8 euro en kan men bestellen via 03/775 30 01 of info@kunstenvreugd.be.

Meer informatie kun je vinden op http://www.kunstenvreugd.be