Kunst & Vreugd brengt ‘verhalenconcert’ in CC Ter Vesten Kristof Pieters

11 oktober 2019

Beveren Op zaterdag 12 oktober brengt de harmonie Kunst & Vreugd een 'verhalenconcert' in CC Ter Vesten.

Muziek, vertellingen, sfeer,… het moet een allesomvattende belevenis worden. Het orkest staat onder leiding van Gert D’haese, de verhalen worden verteld door Serge Hamers en de geprojecteerde illustraties zijn door de tekenacademie gemaakt. Onder meer Tom Sawyer laat het publiek meegenieten van zijn anekdotes maar ook het sprookje van De Gelaarsde Kat staat op het programma. Het concert start om 20 uur. Kaarten kosten 14 euro in voorverkoop en 15 euro aan de kassa. Info en reservatie via 03 775 30 01 of info@kunstenvreugd.be.