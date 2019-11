KSK Beveren dagvaardt Waasland-Beveren voor rechtbank voor stamnummer Kristof Pieters

13 november 2019

16u44 0 Beveren KSK Beveren heeft Waasland-Beveren gedagvaard voor de Ondernemingsrechtbank in Dendermonde om de discussie over het stamnummer 2300 definitief te beslechten. Sinds de degradatie van de club in 2010 treedt enkel nog een damesploeg aan onder het stamnummer maar daar wil KSK Beveren verandering in brengen. Volgens Waasland-Beveren druist dit in tegen een overeenkomst die in 2011 werd afgesloten.

Door financiële en sportieve moeilijkheden moest KSK Beveren in 2010 degraderen naar de derde klasse van het Belgische voetbal. Daarop kwam er een fusie met Red Star Waasland. De fusieclub ging verder onder de naam Waasland-Beveren onder het stamnummer van Red Star. KSK Beveren bleef wel bestaan maar was enkel nog actief in het damesvoetbal. Tegenstanders van de fusie besloten een nieuwe club Yellow Blue SK Beveren op te starten. Na het wegwerken van de schulden en nadat KSK Beveren en YB SK Beveren juridisch samen zijn gegaan, werd in december 2018 een aanvraag gericht aan de KBVB om als 1 club (met dames-, heren- en jeugdvoetbal) verder te gaan onder de naam KSK Beveren en onder het stamnummer 2300. De KBVB twijfelde lang om een beslissing te nemen en deelde uiteindelijk op 9 april dit jaar mee dat zij in dit dossier geen beslissing kan nemen, noch positief, noch negatief. Op de vraag van Waasland-Beveren tot definitieve schrapping en inlevering van het stamnummer 2300 werd echter ook niet ingegaan.

De discussie draait vooral rond een oude overeenkomst uit 2011. KSK Beveren mag volgens een niet-concurrentieclausule het stamnummer 2300 namelijk niet gebruiken voor heren- en jeugdvoetbal. KSK Beveren gaat deze overeenkomst nu aanvechten voor de rechtbank. Volgens de club bleven namelijk enkele belangrijke verbintenissen voor Waasland-Beveren dode letter. Het gaat dan vooral om de samenstelling van het bestuur en de clubkleuren.

Op de inleidende zitting vorige week werd een procedurekalender vastgelegd. Er wordt verwacht dat er in de loop van mei 2020 een uitspraak zal zijn. KSK Beveren hoopt vanaf 1 juli 2020 actief te zijn onder de naam KSK Beveren in heren, dames en jeugdvoetbal met het bekende stamnummer 2300.

Voetbalclub Waasland-Beveren benadrukt dat zij het proces binnen de rechtbank zal voeren en niet in de media maar verwijt KSK Beveren tegelijk onjuiste informatie te verspreiden. Volgens de club draait de discussie inderdaad op de overeenkomst uit 2011. “Want daarin staat dat KSK Beveren zichzelf zou ontbinden en dus zou ophouden te bestaan zodra het stamnummer schuldenvrij is”, laat de club weten. “We betreuren dat de contractuele verplichtingen niet worden nagekomen. We hebben bovendien nooit gevraagd om het stamnummer te schrappen, enkel dat het ingeleverd zou worden bij de Belgische Voetbalbond.”