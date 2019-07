KSA Vrasene viert 60-jarig bestaan, oud-leiding is 30 jaar jong Kristof Pieters

09 juli 2019

12u27 0 Beveren Op de terreinen van KSA Vrasene in de Smisstraat werd een dubbel jubileum gevierd. De KSA bestaat immers 60 jaar. De oud-leiding is 30 jaar actief.

KSA Frassati Vrasene werd opgericht in 1959 nadat een aantal leden zich afscheurden van KSA Nieuwkerken. De jeugdbeweging is nog heel actief en telt momenteel zo’n 150-tal leden. Ook wie de korte broek aan de haak heeft gehangen, kan moeilijk afscheid nemen want de oud-leiding is met 123 leden al even bloeiend. Oud-KSA Vrasene heeft als slogan “Leut sinds 1989” en mag dus dit jaar 30 kaarsjes uitblazen. De gelegenheidsband Pietles, met allemaal oud-leiding, mocht de jubileumreceptie animeren met gesmaakte covers. Op het programma stond ook nog een voetbal- en KUBB-tornooi, een barbecue met meer dan 260 inschrijvingen en een optreden van Boney & the Fannies

Schepen Claus bracht de gelukwensen over van het gemeentebestuur. Als cadeau had ze geen typisch aandenken bij van de gemeente, maar wel een projectsubsidie voor het feestweekend. Vlaams parlementslid Koen Daniëls, die bijna 10 jaar actief als leider bij KSA Vrasene, schetste op ludieke manier de geschiedenis van de jeugdbeweging met allerlei anekdotes. Zo werd voor elk kamp een oude auto aangekocht om spullen te vervoeren. Die werd door de leden opgelapt en nadien terug verkocht.