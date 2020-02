Kritiek op prijs voor ondergrondse afvalcontainers: “niet eerlijk, niet sociaal” Kristof Pieters

13 februari 2020

14u17 0 Beveren In heel wat wijken met appartementsgebouwen staan ze er al: ondergrondse afvalcontainers. Handig voor wie niet veel plaats heeft om zijn afval te stockeren. De oppositie in de gemeenteraad heeft echter wel kritiek op de prijs. Die wordt niet berekend per gewicht maar wel per opening van de containers.

“Het principe ‘de vervuiler betaalt’ wordt hierdoor niet nageleefd”, zegt gemeenteraadslid Bram Massar (Groen). “Iemand die 10 kilo restafval in een keer in een week in de afvalcontainer duwt, betaalt minder dan iemand die een paar honderd gram afval dagelijks gaat deponeren. We moeten streven naar het verminderen van afval, niet naar een gedragswijziging dat onze inwoners maar een paar keer per maand mogen gebruik maken van de afvalcontainers.” De meeste andere oppositiepartijen sluiten zich bij deze kritiek aan. Vooral de appartementsbewoners worden door het nieuwe systeem getroffen. “Zij hebben immers geen mogelijkheid om hun afvalzakken lang te bewaren. Het zou beter zijn om de ondergrondse afvalcontainers op gewicht af te rekenen”, klinkt het.