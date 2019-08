Kritiek op nieuwe verkaveling in overstromingsgevoelige omgeving Kalishoek Kristof Pieters

16 augustus 2019

17u39 0 Beveren Een immobiliënmaatschappij wil een binnengebied ontwikkelen tussen de Emiel Fleerackerslaan, Kalishoekstraat en Bergmolenstraat in Melsele. Bij de oppositie klinkt echter heel wat kritiek.

De aanvraag voorziet 13 bouwkavels met aanleg van een nieuwe weg via de Emiel Fleerackerslaan. Rechts van de nieuwe insteekweg wordt ruimte gegeven aan openbaar groen en en waterbekken. Vooraan in de verkaveling wordt een parkeercluster ingericht. De bestaande Grootebeekwegel wordt op zijn huidige breedte (1.50 meter) heraangelegd.

Het openbaar onderzoek gaf aanleiding tot 3 bezwaren. Die gaan vooral over het vergroten van het risico op wateroverlast maar ook over het volbouwen van de open ruimte. Gemeenteraadslid Issam Benali (sp.a) vindt die bezwaren terecht. “Het gebied staat bekend als zeer watergevoelig”, benadrukt hij. “Bovendien is een ontsluiting via een rustige woonwijk niet logisch. Beter is de verkaveling te via de Kalishoekstraat of Bergmolenstraat. Als dat vandaag niet mogelijk is, dan moet gewacht worden met de verkaveling totdat dit wel mogelijk wordt.”

Ten slotte wordt voorzien in evenveel garageboxen als er woningen zijn. Wat zal leiden tot een lange muur van drie meter hoog die tot vlakbij de perceelsgrens komt van de huidige bewoners van de Emiel Fleerackerslaan.

Ook Groen deelt de kritiek van de buurt. “Deze verkaveling doorstaat de watertoets niet”, klinkt het bij Koen Maes. “Het gebied ligt in ‘effectief overstromingsgevoelig gebied’. Dat is terug te vinden in de watertoets van het Geoloket.”

Volgens schepen van Ruimtelijke Ordening Boudewijn Vlegels (N-VA) is er slechtS twee keer wateroverlast voorgekomen de laatste jaren. “De verkaveling ligt in woongebied en is dus moeilijk af te keuren. We zijn trouwens al strenger geweest op vlak van waterhuishouding”.