Kristien neemt deel aan unieke stage en kan na meer dan twintig jaar voor het eerst opnieuw rondrennen Kristof Pieters

08 juli 2019

13u26 3 Beveren Na meer dan twintig jaar heeft Kristien Smet (47) opnieuw ervaren hoe het voelt om te rennen. De vrouw, wier been geamputeerd werd, mocht als één van vier Belgen een professionele sportblade uittesten tijdens de eerste editie van de Ottobock Benelux Running Clinic. “Een fantastisch gevoel. Ik had nooit gedacht dat ik dit nog opnieuw zou kunnen ervaren.” Kristien heeft nu van dit staaltje technologie kunnen proeven maar in tegenstelling tot de buurlanden wordt de prothese in ons land wel niet terugbetaald.

Ottobock Running Clinics worden wereldwijd georganiseerd om mensen met een beenamputatie opnieuw plezier te laten beleven in bewegen. Tijdens de eerste editie in de Benelux het voorbije weekend konden vijftien deelnemers ervaren hoe het is om te bewegen op een sportblade. De Duitse paralympisch kampioen Heinrich Popow leerde hen stap voor stap om weer te rennen, vaak voor het eerst in jaren. Dit leverde emotionele momenten op.

Meteen ingeschreven

Kristien Smet (47) uit Haasdonk mocht als één van vier Belgen mee op stage. “Ik had ooit de Facebookpagina geliket van deze fabrikant van protheses”, vertelt ze. “Op een dag zag ik een oproep voor de Running Clinic en ik heb me meteen ingeschreven.”

Kristien verloor in 1997 haar rechterbeen na een sportongeval. Haar geamputeerde been kon lange tijd geen prothese verdragen zodat ze zich moest behelpen met krukken. Dat ze daarmee aardig uit de voeten kan, heeft ze in het verleden ruimschoots bewezen. Op één been en met hulp van een kruk beklom ze de Kalla Patar in Nepal, de Himalayberg Mera Peak en de Mont Blanc. “Ik ben altijd heel sportief geweest”, legt ze uit. “Pas de laatste drie jaar loop ik met een prothese. Noodgedwongen door een arbeidsongeval aan mijn ander been. Gelukkig is de technologie intussen geëvolueerd en verdraag ik deze prothese wel.”

Euforisch gevoel

Rennen was echter een droom waarvan Kristien dacht dat die nooit meer verwezenlijkt zou worden. Tot afgelopen weekend. “Zelfs bij de start van de clinic geloofde ik niet dat ik weer zou kunnen rennen. Maar op de tweede dag lukte het. Dat was een enorm emotioneel moment. Na meer dan twintig jaar terug kunnen lopen. Het geeft me weer vertrouwen in mijn eigen lichaam, dat me in het verleden vaak in de steek heeft gelaten. Het was ook speciaal om deze gevoelens te delen met lotgenoten. We hebben allemaal heel verschillende achtergronden maar één ding is er wel gemeenschappelijk en dat is dat we een stuk been missen. Het is moeilijk te beschrijven wat voor een euforisch gevoel het geeft om terug te kunnen rondrennen zoals vroeger.”

Na de euforie kwam voor Kristien wel vrij snel de ontnuchtering. “Je hebt van iets sensationeel mogen proeven maar dan moet je het opnieuw afgeven. Ik zit dus wel met een dubbel gevoel. Ik hoop dat men op beleidsniveau snel iets verandert aan de terugbetalingsvoorwaarden voor protheses. In Duitsland wordt een sportprothese volledig terugbetaald en ook in Nederland is er een grote tussenkomst. In België moet je dit zelf ophoesten en zo’n sportblade kost toch al snel 10.000 euro. Nochtans zou dit heel wat mensen met een amputatie veel meer levenskwaliteit kunnen bezorgen. Zo’n sportblade activeert spieren die je in jaren niet meer gebruikt hebt. Met deze clinic is dus niet alleen een droom in vervulling gegaan, maar is ook een nieuwe droom ontstaan. Ik hoop dat ik ooit zelf zo’n sportblade kan aanschaffen.”

Meer over Kristien Smet