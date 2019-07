Kristien Hulstaert (Groen) verlaat gemeenteraad en wordt vervangen door Méline Rovillard (sp.a) Kristof Pieters

16 juli 2019

15u54 2 Beveren Kristien Hulstaert (Groen) neemt ontslag uit de gemeenteraad van Beveren. Na tien jaar geeft ze de fakkel door. Haar zitje gaat echter niet naar de eigen partij maar zal worden ingenomen door Méline Rovillard van sp.a. De breuk in het kartel verandert immers niks aan de lijst van opvolgers. De wissel was trouwens de reden waarom het in december vorig jaar tot een breuk kwam tussen beide partijen.

Het was geen geheim dat Kristien Hulstaert deze legislatuur een punt wilde zetten achter haar politieke carrière. Ze was tijdens de laatste gemeenteraadsverkiezingen niet langer lijsttrekker, maar lijstduwer. Ze werd echter ook vanop die plaats rechtstreeks verkozen. De afgelopen tien jaar zetelde Hulstaert voor Groen in de gemeenteraad, waarvan zes jaar als fractieleider van de Groen-sp.a-fractie. Haar strijdpunten waren de voorbije jaren de veiligheid van de kerncentrale in Doel, mobiliteit en aandacht voor zwakke weggebruikers, de strijd tegen de uitbreiding van de Waaslandhaven en het behoud van open en groene ruimte in verstedelijkt gebied. “Het is voor iedere organisatie goed om na verloop van tijd te verjongen en nieuwe mensen kansen te geven”, legt ze uit. “Dit eerste half jaar van de legislatuur heb ik, omwille van de continuïteit, de fractie nog bijgestaan tijdens de gemeenteraad. De nieuwe groene ploeg is er nu helemaal klaar voor.”

Enorm dankbaar

Voorzitter Bram Massar heeft veel lof voor het afscheidnemend raadslid. “Kristien heeft meerdere punten aangebracht in de gemeenteraad die door de meerderheid nadien in het beleid werden opgenomen. We zijn haar enorm dankbaar voor de leidende rol die ze op politiek inhoudelijk vlak jarenlang op zich genomen heeft.”

Kristien Hulstaert zal tijdens de gemeenteraad van 30 juli vervangen worden door Méline Rovillard, een 24-jarige advocate. Ze hoort bij de sp.a maar staat als eerste opvolger op de lijst van Groen-sp.a Beveren. Deze wissel is de reden waarom het kartel in december vorig jaar uit elkaar is gespat. Groen vindt dat dit mandaat haar toebehoort op basis van de verkiezingsuitslag. De partij wou dat het zitje naar Bram Massaar ging die als tweede opvolger op de lijst staat. Dit was echter onaanvaardbaar voor sp.a. Die vindt dat men niet achteraf de spelregels moet veranderen als men in kartel naar de kiezer trekt.