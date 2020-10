Kringwinkel Ibogem organiseert online veiling van topstukken Kristof Pieters

07 oktober 2020

17u41 0 Beveren/Kruibeke/Zwijndrecht Speciale omstandigheden vragen om creatieve oplossingen. Aangezien De Dag van De Kringwinkel op 17 oktober niet kan doorgaan zoals anders, lanceert De Kringwinkel Ibogem een online veiling van topstukken. Je biedt vanuit je zetel op de beste herbruikbare spullen en krijgt ze nadien thuis geleverd.

Elk jaar is de 3e zaterdag van oktober feest in De Kringwinkel. De Dag van De Kringwinkel is altijd goed voor duizenden kringwinkelliefhebbers, maar gezien de coronamaatregelen pakt Ibogem de feestdag dit jaar anders aan. “De themahoeken retro, design, kerst en Halloween worden gedurende de hele maand oktober aangevuld in de winkel. De jaarlijkse veiling van topstukken zal online doorgaan”, zegt woordvoerster Maja Cools.

Op de website dekringloop.be zijn onder meer vintage Mickey Mousespullen, een Louis Kalfflamp, een Césarmasker uit 1980 en een Schneider art-decovaas te vinden. Het aanbod wordt bovendien regelmatig aangevuld. De veilingsite zal ook na De Dag van De Kringwinkel blijven bestaan.

“Het principe is vergelijkbaar met fysiek een maximumbod in je achterhoofd hebben en je kaartje opsteken om hoger te bieden”, legt Cools uit. “Alleen gebeurt het nu online en automatisch. Nadat je een account gemaakt hebt, kan je een bod doen op je gewenste artikel. Je geeft ook een maximumbod in. Dat maximumbod is niet zichtbaar voor anderen. Bij een hoger bod van iemand anders, wordt jouw bod automatisch verhoogd zodat je over de andere biedt. Er wordt niet over je maximumbod gegaan zonder dat je daarvoor toestemming geeft.” Wie aan het eind van de veilingperiode gewonnen heeft, krijgt het artikel opgestuurd.