Krapte op arbeidsmarkt nog nooit zo groot in regio Antwerpen-Waasland: 23.484 openstaande vacatures Kristof Pieters

28 augustus 2019

14u27 0 Waasland Bedrijven hebben het in onze regio steeds moeilijker om hun openstaande vacatures ingevuld te krijgen. Dat blijkt uit de nieuwe digitale competentiebarometer van Voka Antwerpen-Waasland. Die brengt dagelijks én in realtime alle openstaande vacatures in de regio Antwerpen-Waasland gedetailleerd in kaart. “Vandaag zijn er in de regio 23.484 jobs vacant of meer dan twintig procent van het totale vacature-aanbod in Vlaanderen”, zegt gedelegeerd bestuurder Luc Luwel.

Niet toevallig maakt de kamper van koophandel Voka de resultaten nu bekend, enkele dagen voor het begin van het nieuwe schooljaar. “Want meer dan ooit blijkt de studiekeuze erg bepalend voor de latere jobkansen”, zegt Luwel. “Wie een technische opleiding volgt, heeft zelfs tot vijftien maal meer kans op een job. Het niveau van de opleiding is daarbij veel minder van belang. Wie uit het technisch- of beroepssecundair komt, heeft vandaag ongeveer evenveel keuzemogelijkheden op de arbeidsmarkt als een master.” (Technische) bachelors zijn met voorsprong het meest gegeerd bij Antwerpse en Waaslandse bedrijven.

Hemelsbrede verschillen

Bij de 23.484 jobs die vandaag vacant zijn vormen de industrie — productie & techniek — (28%) en logistiek en transport (11%) de hoofdmoot. Dit heeft natuurlijk zijn impact op de diploma’s en competenties die het meest worden gevraagd. “Over alle sectoren heen, voeren bachelors en in iets mindere mate masterprofielen de rangschikking aan”, vervolgt Luwel. “Maar 13 procent van alle werkgevers in Antwerpen-Waasland is expliciet op zoek naar iemand met een opleiding technisch secundair (TSO). En bijna één op de tien heeft een job voor iemand uit het beroepssecundair. Binnen de TSO- en BSO-opleidingen zitten er dan nog eens hemelsbrede verschillen tussen de populariteit van de opleiding. Wie in de brede regio met een TSO-diploma elektromechanica of elektronica op de arbeidsmarkt komt heeft zelfs tot vijftienmaal meer kans op een job in vergelijking tot andere richtingen”, weet Luwel.

Weinig keuzemogelijkheden

Wie een technische achtergrond heeft komt natuurlijk het snelst aan de bak in de sector ‘productie en techniek’ of ‘industrie’. Hier bedraagt het percentage TSO-vacatures 25 procent. Bachelors liggen nog iets beter in de markt. En ook wie een beroepsopleiding (BSO) heeft gevolgd, hoeft zich niet veel zorgen te maken over een job. Daar tegenover staat dat het algemeen secundair (ASO) enkel interessant is als voorbereiding op hogere studies. “Wie enkel een ASO-diploma heeft om mee te solliciteren, heeft bitter weinig keuzemogelijkheden”, klinkt het.

Bedrijfsmanagement

In de top-20 van meest gevraagde diploma’s staan vooral ICT en elektromechanica. Daarnaast is er de opvallend hoge vraag naar bachelors bedrijfsmanagement. Dat illustreert het nijpend tekort aan boekhouders en accountants in alle sectoren. Een andere opvallende vaststelling is de sterke populariteit van de nieuwe HBO5-opleidingen. Dat zijn kortlopende opleidingen waarbij de studenten de helft van hun lessen krijgen in een praktijk- of werkomgeving. Zo staat de pas opgestarte richting HBO Bouwkunde nu al op plaats drie van de meest gevraagde diploma’s.

De werkgeversorganisatie Voka bevroeg vroeger tweejaarlijkse bedrijven in de regio over de arbeidsmarkt. “Maar dat bleef uiteindelijk een momentopname”, legt Luwel uit. “Het voorbije jaar werd daarom een interactieve tool ontwikkeld die op dagbasis de databank van VDAB en de belangrijkste vacaturesites monitort. De duizenden vacatures worden daarna in realtime gerangschikt volgens sector, jobprofiel, gevraagde diploma’s, vereiste competenties en ook postcodes. Op die manier krijgen we op elk moment een objectief en haarscherp beeld van de arbeidsmarkt en de opleidingsbehoeftes in onze regio.”