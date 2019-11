Kosten horecapunt Fort Liefkenshoek lopen op tot 1,6 miljoen euro Kristof Pieters

05 november 2019

19u21 2 Kallo Er is een nieuwe raming voor het horecapunt dat de gemeente wil bouwen op het domein Fort Liefkenshoek. In december vorig jaar werd 1,1 miljoen euro voorzien. Omdat alle offertes ver boven deze raming lagen werd het dossier nu aangepast naar 1,6 miljoen euro. Volgens oppositiepartij Beveren 2020 zou men het project beter afvoeren.

De huidige horecazaak in het poortgebouw biedt slechts plaats aan 35 personen. Al van bij de opening van het belevingscentrum was het de bedoeling om een nieuw horecatrefpunt te bouwen maar het ontwerp moest afgeslankt worden omwille van het hoge prijskaartje. Dit heeft vooral te maken met de moeilijke omstandigheden waarin gebouwd moet worden en de extra veiligheidsvoorzieningen. Zo krijgt het gebouw een gesloten luchtcircuit met koolstoffiltering. Bij calamiteiten in één van de chemische bedrijven in de buurt kan het horecatrefpunt dienst doen als schuilplaats. Maar ook bij het definitief ontwerp swingen de kosten de pan uit. Omdat alle offertes ver boven de raming lagen, moet het budget worden opgetrokken van 1,1 naar 1,6 miljoen euro.

De nieuwbouw biedt plaats aan 70 personen en op het terras kunnen nog eens 80 mensen zitten. Er is ook nog een apart vergaderlokaal voor een 30-tal personen. Voor de kleinsten komt er een speeltuin. Er moet van de veiligheidsdiensten ook een tweede ontsluiting komen over de omwalling.

Volgens Beveren 2020 kan men het project beter afvoeren. “Het Fort Liefkenshoek is een uniek gegeven maar het is bijzonder jammer dat het gemeentebestuur al haar toeristische activiteiten op het fort richt in plaats van een toeristisch beleid te voeren met aandacht voor het ganse omliggende poldergebied”, vindt Bruno Stevenheydens. “Het museum in de kazematten zal op termijn verouderd zijn. Beter had men één van de kazematten vrijgehouden om daar een horecapunt in te richten. Dit is veel unieker en bovendien goedkoper dan een nieuw gebouw oprichten. Als men de bezoekersaantallen bekijkt dan stelt men vast dat Fort Liefkenshoek op een gans jaar, zelfs met de stijging door de aanleg van de Waterbus, minder bezoekers krijgt dan het dorp Doel op 1 zomerse dag.”