Korte maar felle brand van berg groenafval veroorzaakt grote rookpluim PKM

12 juni 2019

07u47 0 Beveren In de Melselestraat in Haasdonk heeft dinsdagavond een korte maar felle brand gewoed in een berg groenafval naast een landbouwbedrijf.

De brand, die gepaard ging met een rookpluim die van kilometers ver te zien was, werd omstreeks 22.15 uur opgemerkt. Een grote berg groenafval, voornamelijk bestaande uit boomstronken, takken en snoeisel, stond volledig in lichterlaaie. De brandweerposten van Beveren en Kruibeke hadden het vuur snel onder controle, maar er moest nog een hele tijd nageblust worden. De brandweer kreeg daarbij hulp van de eigenaar die de smeulende berg hout uiteen trok. De oorzaak van de brand is nog niet bekend, maar waarschijnlijk gaat het om zelfontbranding.