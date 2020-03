Koppel bouwt voormalige houthandel Van Acker om tot padelclub: “Populaire sport maar nog nergens indoorterreinen” Kristof Pieters

05 maart 2020

11u37 0 Beveren Nog deze zomer kan men wellicht een balletje slaan in de voormalige houthandel Van Acker aan de Vesten in Beveren. Eva De Block (34) en Gert Brosens (40) willen er de eerste indoorhal in de regio realiseren voor padel, een populaire racketsport.

Racketsport kent voor Eva De Block geen geheimen meer. De Beverse speelde jarenlang tennis op het hoogste niveau in ons land. Sinds enkele jaren is ze gebeten door padel, een mix van tennis en squash. Padel wordt gespeeld in een glazen kooi. Het net en de puntentelling zijn geleend van tennis. De glazen wanden komen uit het squash. “De passie voor padel is begonnen nadat ik met mijn broer eens had deelgenomen aan een tornooi”, vertelt ze. “Ik had de smaak meteen te pakken. Het grote voordeel tegenover tennis is dat mensen er bijzonder snel weg mee zijn. Het is iets minder baltechnisch. Bovendien sta je vaak met vier spelers op een plein wat het ook een erg sociale sport maakt.”

Nood aan indoorvelden

In onze regio zijn er wel een paar padelterreinen in openlucht maar men kan de sport nergens indoor beoefenen. Samen met haar partner Gert besloot Eva daarom zelf het initiatief te nemen. Het koppel stootte op de voormalige houthandel Van Acker aan de Vesten in Beveren. “De lood is tien meter breed en 20 meter lang en is geknipt om er zes terreinen aan te leggen. We gaan er ook een cafetaria in onderbrengen. De verbouwingswerken zijn minimaal. De structuur van de loods gaat behouden blijven. Ook de vloer kan blijven liggen want padel wordt gespeeld op kunstgras. Een ander groot voordeel is de bereikbaarheid. We zijn hier gelegen langs de N70 en er is een grote parking.”

Toegang met badges

Het koppel is al een jaar bezig met de voorbereidingen. “Omdat hier vroeger een houthandel was gevestigd, moest de bestemming van de site gewijzigd worden. Intussen zit het dossier in zijn eindfase. De omgevingsvergunning is ontvankelijk verklaard en de verschillende adviezen zijn positief. We hopen tegen de zomer de deuren te kunnen openen.”

Zowel Eva als Gert zullen de padelclub in eerste fase uitbaten in bijberoep. “We zullen alle dagen geopend zijn vanaf 17 uur. We willen wel werken met een toegangssysteem met badges. Op die manier moet er niet altijd iemand aanwezig zijn om leden binnen te laten.” Er zullen echter ook initiaties worden gegeven. Eva heeft een diploma als trainer intussen al op zak.

Ideaal na werkdag

Potentieel is er volgens het koppel alleszins voldoende. “Padel is een heel populaire sport maar je kan het momenteel alleen maar in de zomer beoefenen. Voor een indoorterrein moet je al naar Mechelen of Hoboken rijden. Het is ook een geknipte sport voor na de werkuren. Padel is vrij intensief en dus ideaal om na een werkdag even kort alles te geven.”

Volg de verdere ontwikkelingen van de club via http://www.padelbeveren.be/