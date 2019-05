Kop-staartaanrijding met twee vrachtwagens op E34 veroorzaakt lange file Kristof Pieters

28 mei 2019

17u23 0 Beveren Op de E34 is het dinsdagmiddag gekomen tot een kop-staartaanrijding tussen twee vrachtwagens. Eén chauffeur raakte hierbij lichtgewond. Het ongeval veroorzaakte heel wat verkeershinder.

De aanrijding gebeurde zo’n kilometer voorbij de oprit Melsele richting Antwerpen. De bestuurder van een vrachtwagen, eigendom van een firma uit Ledeberg, botste in de staart van een file op zijn Letse voorligger. Vooral de aanrijdende vrachtwagen liep zware schade en moest getakeld worden. De chauffeur raakte lichtgewond aan de knie, maar weigerde een ziekenwagen. De man zou later zelf een dokter raadplegen. De Letste trucker bleef ongedeerd. Zijn vrachtwagen liep achteraan schade op, maar hij kon zijn reis verder zetten. Het verkeer ondervond heel wat hinder. Er was slechts één rijstrook vrij waardoor er een file ontstond met een wachttijd die opliep tot zo’n 45 minuten.