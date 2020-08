Kookploeg van Hannibal gaat de boer op in Beveren Kristof Pieters

11 augustus 2020

14u47 0 Beveren In het jeugdcentrum van Prosperpolder heeft de organisatie Hannibal haar kamp opgeslagen met enkele jongeren met een mentale en of fysieke beperking. Om het kamp een lokale toets te geven, worden alle groenten en fruit bij lokale boeren gekocht. Hiervoor werd de handen in elkaar geslagen met de vzw Wervel, de beweging voor gezonde landbouw.

“Met onze campagne ‘Lunch met LEF’ willen we mensen bewust maken van waar hun voedsel vandaan komt. Gezond eten is van belang voor de eter, de boer én onze planeet,” vertelt Karolien, coördinator van de ‘Lunch met LEF’-campagne bij Wervel. “Bovendien staan tijdens de zomer de velden bomvol groenten. De match met de zomerkampen was dan ook snel gemaakt en is een win-win voor de kookploegen en de landbouwers”.

De vrijwillige koks van Hannibal gingen op bezoek bij boer Johan om groenten te kopen die vlakbij de kampplaats geteeld worden. Bij ‘t Schuur gingen ze langs voor zuivel. Voor Hilde Van de Walle, vakantiekok van het kamp, was het de eerste keer dat ze haar kampinkopen bij de lokale boer deed. “Met de hulp van de vzw Wervel heb ik een aantal boeren gevonden in de regio van onze kampplaats. De kostprijs is gelijkaardig met die in de supermarkt. En wat een enorme plus is, dat deze groenten kraakvers zijn. Een sla of tomaat van bij de boer is een echte smaakbom!”

Bij de vzw Wervel is men eveneens tevreden over de samenwerking. “Het vraagt de nodige flexibiliteit van de koks om op zoek te gaan naar een boer in de buurt en hun menu aan te passen aan het aanbod op het veld”, zegt Jasmijn, die de kookploegen bij Hannibal begeleidt. “Ik ben blij dat er dit jaar alvast een aantal samenwerkingen zijn ontstaan. Zowel boer als kok zijn content, daar doen we het voor! En de vakantiegangers? Die krijgen vers en smaakvol eten op hun bord. De komende jaren hopen we nog meer koks warm te maken voor het LEF-verhaal. En waar mogelijk, onze deelnemers mee te laten oogsten of afhalen bij de boer. Zo zullen ze hun groentjes met plezier opeten!”