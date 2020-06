Koning krijgt toch nog zijn mand Melseelse aardbeien, comité plant coronaveilige prinsesverkiezing Kristof Pieters

21 juni 2020

14u09 4 Melsele Koning Filip zal dan toch nog kunnen smullen van de Melseelse aardbeien. Een decennialange traditie werd dit jaar onderbroken door de uitbraak van het coronavirus. De Aardbeiprinses en haar eredames mochten jammer genoeg niet zelf naar het paleis maar kregen de belofte dat ze volgend jaar een herkansing krijgen.

Traditioneel brengt het Aardbeicomité met een delegatie onder leiding van burgemeester Marc Van de Vijver, de eerste aardbeien naar het hof. Dit jaar was deze tocht gepland op 24 april, maar COVID-19 besliste daar anders over. Wat de apotheose moest worden voor Aardbeiprinses 2019 Hanne Peirsman en haar eredames Shauny Cools en Lauren Vanheuckelom, werd voor onbepaalde tijd verdaagd.

Met het versoepelen van de coronamaatregelen vond Luc Van Hese, voorzitter van het Melseels Aardbeicomité, dat de traditie haar rechten heeft. Hoewel de delegatie niet mee mocht naar het paleis, werd beslist om ten minste toch de aardbeien tot bij de koning te brengen. Het waren dan wel geen primeuraardbeien maar wel een zorgvuldig geselecteerde korf van maar liefst 9 kilo, gekweekt door Fresa, en deskundig opgeschikt door Fanny Van de Vyver. Als hygiënisch afgedekt met een laagje cellofaan. Zaterdag stond een kleine delegatie klaar om na een korte plechtigheid de korf met de aardbeien uit te wuiven. “Het is tijd om weer positief in het leven te staan”, vindt Luc Van Hese. “En het Aardbeicomité wil hier het goede voorbeeld mee geven: dit is het goud van Melsele en we zijn er bijzonder fier op.”

Belofte aan koning

Bovendien was koning Filip zijn jaarlijkse mand aardbeien al beloofd. “Ik ontmoette de koning onlangs tijdens een bezoek aan de haven”, zegt burgemeester Van de Vijver. “Daar heb ik hem beloofd dat de aardbeien gingen gebracht worden.” Aan de Aardbeiprinses en haar twee eredames beloofde de burgemeester dat hij ervoor zou zorgen dat ze bij het bezoek aan het paleis in 2021 ook deel mogen uitmaken van de delegatie, wat uiterst positief onthaald werd door de betrokken dames.

Coronaveilige prinsesverkiezing

Het Aardbeicomité plant ondertussen een coronaveilige prinsesverkiezing en een digitale quiz voor de titel van De Slimste Straat. “De prinsesverkiezing zal uiteraard anders verlopen dan we gewoon zijn”, licht Van Hese al een tipje van de sluier. “De kandidaten zullen vooraf filmpjes moeten maken die vervolgens aan een jury worden voorgelegd. Op zaterdag 17 oktober zal dan de proclamatie plaatsvinden in OC Boerenpoort. Dit zal in beperkte kring gebeuren want er mogen maar 50 mensen bij zijn. Op dat moment gaan we ook de winnaar van de quiz De Slimste Straat bekendmaken.”

Van Hese is blij dat er op deze manier toch voor continuïteit gezorgd wordt. “De traditie van onze prinsesverkiezing mag namelijk niet verloren gaan. Feesten doen we volgend jaar wel!”