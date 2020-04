Koning Filip brengt bezoek aan Deurganckdok en steekt havenarbeiders hart onder de riem Kristof Pieters

27 april 2020

15u18 0 Doel Koning Filip heeft maandag een bezoek gebracht aan de MPET-containerterminal aan het Deurganckdok in Doel. Sinds de uitbraak van het coronavirus is de haven de hele tijd 100% operationeel gebleven. Onze vorst kwam daarom met eigen ogen kijken hoe dit praktisch in zijn werk gaat en toonde zijn appreciatie voor de 60.000 mensen die elke dag de haven draaiende houden.

De haven is een van de essentiële sectoren van België omwille van haar belang voor de bevoorrading van ons land en een deel van Europa. Essentiële goederen zoals voedingsmiddelen, farmaceutische producten, brandstoffen en grondstoffen voor andere noodzakelijke producten komen hier aan. Koning Filip onderstreepte met zijn bezoek het belang van de haven en het werk van de vele dokwerkers in deze uitzonderlijke tijden. De koning begon zijn bezoek bij de MPET terminal aan het Deurganckdok, de grootste containerterminal van Europa waar jaarlijks zo’n 9 miljoen containers worden gelost. Ook bracht hij een bezoek aan de vlakbij gelegen Grensinspectiepost. Douane en het Federaal Agentschap voor de veiligheid van de voedselketen werken er nauw samen op dezelfde locatie.

Slimme armbanden

De koning kreeg een briefing over de samenwerking van havenbedrijven, logistieke partners en overheidsdiensten rond de aanpak van de coronacrisis en sprak met een aantal havenarbeiders over de omgang met de coronamaatregelen en de invloed hiervan op hun werk. De basisregel is het behouden van 1,5 meter fysieke afstand en het in acht nemen van preventieve hygiënemaatregelen. De vorst kreeg ook uitleg over de test met de ‘slimme armbanden’ van het technologiebedrijf Rombit. Deze technologie gaat ingezet worden om de sociale afstand te waarborgen en zo coronabesmettingen op de werkvloer te voorkomen. Deze innovatie wekt nu al interesse over de hele wereld.

Hart onder de riem

“Wij zijn bijzonder vereerd met het bezoek van de koning”, zegt haventopman Jacques Vandermeiren. “Als wereldhaven spelen wij een cruciale rol tijdens deze ongeziene crisis en de koning heeft dit vandaag onderstreept. Hiermee steekt hij een hart onder de riem van alle medewerkers die, in moeilijke omstandigheden, de haven draaiende houden.”