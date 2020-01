Koetshuis Cortewalle

Beveren

Lekker gaan eten in een paardenstal. Het kan in restaurant Koetshuis in het kasteeldomein Cortewalle. De nieuwe zaakvoerder heeft de brasseriekeuken behouden, maar aangevuld met een meer gastronomisch aanbod. We gingen proeven en ontdekten vooral een wel erg verrassende combinatie van ingrediënten. Lees hier meer over onze andere restaurantrecensies.