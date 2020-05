Koeien ontsnappen om te gaan pootjebaden in gracht naast Drijdijk Kristof Pieters

20 mei 2020

18u09 0 Verrebroek Het is droog en dorstig weer en enkele koeien besloten in Verrebroek dan maar zelf op zoek te gaan naar wat verkoeling. Enkele verontruste voorbijgangers alarmeerden de brandweer, maar na een verfrissende sessie pootjebaden kwamen alle dieren uit eigen beweging weer op het droge.

De Hulpverleningszone Waasland werd door passanten gealarmeerd omdat enkele dieren bijna tot aan schofthoogte in het water stonden naast de Drijdijk in Verrebroek. Bij aankomst van de brandweer trof men er een twaalftal dieren aan. De dorstige koeien hadden een draad tussen hun weide en de gracht platgetrapt in hun zoektocht naar drinkwater en verkoeling. De opgeroepen brandweer kon echter niet veel ondernemen. De eigenaar van de koeien werd verwittigd om de beschadigde afsluiting te herstellen. Nadat ze voldoende verfrist waren, kwamen de koeien op eigen houtje weer uit het water.